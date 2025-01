Diskuse o CO2 pokutách začne v pondělí. Zrušit nejdou, tvrdí Nerudová

Evropský parlament příští týden zasedá ve Štrasburku, na programu jednání by měl mít též téma emisních pokut a vůbec mizérie evropského autoprůmyslu. V pondělí 20. ledna chce zahájit strategický dialog se zástupci automobilového průmyslu také Evropská komise, na jednání chce osobně dohlédnout její předsedkyně Ursula von der Leyenová.

„Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) musí být konfrontována s realitou a upravena, aby byla méně přísná, flexibilnější a změnila dekarbonizaci automobilového průmyslu v ekologický a ziskový podnikatelský model,“ napsal Källenius v otevřeném dopisu adresovaném představitelům EU.

Källenius, který je rovněž šéfem německé automobilky Mercedes-Benz, také uvedl, že evropský automobilový průmysl je nadále odhodlán k přechodu k dopravě s nulovými emisemi. Strategie pro dekarbonizaci automobilového sektoru však podle něj musí vytvářet hospodářský růst a konkurenceschopnost, ne je omezovat.

„Zelená dohoda by se měla řídit trhem a ne pokutami,“ shrnul Källenius, podle kterého jsou priority automobilového sektoru tři: jít realistickou cestou k dekarbonizaci průmyslu a najít řešení neúměrných nákladů na splnění cíle CO 2 pro rok 2025; vytvořit regulační rámec, který posiluje konkurenceschopnost evropských společností (Källenius odkazuje na Draghiho zprávu); rozvíjet prospěšné celosvětové obchodní vztahy, aby Unie mohla těžit z volného a spravedlivého obchodu.

„Hrozí, že se politické a obchodní rozdíly mezi EU, USA a Čínou ještě více prohloubí. EU a náš průmysl musí zvážit, jak se pohybovat mezi spoluprací a konkurencí. My, Evropané jsme v posledních desetiletích výrazně získali z otevření trhů a celosvětového rozšíření volného obchodu. A tak, zcela přirozeně, můžeme také hodně ztratit, pokud se tento vývoj obrátí,“ vysvětluje nový prezident ACEA, který ve funkci od prvního ledna nahradil v rámci „rotace“ Lucu de Mea, šéfa Renaultu. „Do jisté míry je pochopitelné, že EU musí chránit svůj domácí trh a svou ekonomiku před hráči, kteří nedodržují pravidla WTO. Zkušenosti však také ukázaly, že potenciální obchodní války nemají vítěze. Protekcionistická opatření nejsou nutně tím nejlepším řešením.“

Evropským automobilkám od letošního roku hrozí vysoké pokuty za neplnění klimatických cílů. V poslední době však sílí politický tlak na zmírnění těchto pokut. Česko usiluje o to, aby se v letošním roce pokuty neplatily a emisní cíle pro automobilky se rozložily do pěti let. „V kritické fázi transformace by riziko placení vysokých sankcí za nedodržení emisí CO 2 odvedlo potřebné finanční prostředky z výzkumu a vývoje i od dalších investic,“ upozorňuje šéf ACEA.

„Náš průmysl učiní vše potřebné, aby se úspěšně transformoval, aby mohl i nadále přinášet udržitelnou dopravu a individuální mobilitu, aby zajistil pracovní místa a prosperitu a přispěl k posílení konkurenceschopnosti Evropy ve srovnání s Čínou a USA,“ napsal šéf ACEA.

Evropská komise minulý měsíc oznámila, že v lednu oficiálně zahájí strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě, které koncem listopadu avizovala její předsedkyně Ursula von der Leyenová.

Podle českého europoslance Filipa Turka by se emisní pokuty měly zrušit. „To je jediné správné řešení. Blokuje to právě strana EPP (frakce Evropské lidové strany v europarlamentu, pozn. red.), paní Nerudová a další její kolegové. Chtějí udělat pouze nějaký průměr, což je prostě tragédie pro automobilový průmysl,“ řekl europoslanec pro CNN Prima News.

Emisní pokuty ovšem podle europoslankyně Danuše Nerudové zrušit nelze. „Evropská komise by čelila obrovským žalobám automobilek nejenom čínských, ale i evropských, které se přizpůsobily. Ale o čem se bavíme, a to je náš návrh, je změna metodiky počítání emisí, což povede k tomu, že pokuty budou buď výrazně nižší nebo nulové,“ uvedla Nerudová. S Turkem se shodne na tom, že pokuty by pro automobilový průmysl byly likvidační.

„Není fér trestat automobilky za zpomalující se poptávku po elektromobilech. Ale jsme realisti, a pokud bychom měli konečně příležitost bavit se v Evropském parlamentu o kompromisu, byli bychom otevřeni rozložení kalkulace emisí do delšího časového období,“ uvedl další český europoslanec Alexandr Vondra.

Evropský automobilový průmysl se v poslední době potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně pomalým přechodem zákazníků k elektromobilům. Čelí rovněž hrozbě, že administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA. Källenius v dopisu uvedl, že EU by měla s USA jednat a snažit se odvrátit možný obchodní konflikt.

ACEA k tomu přidává předběžná čísla za rok 2024. V loňském roce se v Evropě prodalo 10,6 milionu vozů, což je o 0,8 % více než v roce 2023, ale o 18,4 % méně než v roce 2019 před covidem. Registrace elektromobilů loni klesly o 5,9 %, přičemž jejich podíl klesl o jeden procentní bod na 13,6 %.

„Jako jedno z nejdůležitějších a nejmodernějších odvětví v Evropě poskytujeme pracovní místa 13 milionům Evropanů v rámci hodnotového řetězce a přispíváme 7 % k HDP EU. Náš průmysl vytváří třetinu soukromých výdajů na výzkum a vývoj v Evropě. Kromě toho přinášíme 390 miliard eur vládních příjmů,“ dodal Källenius.