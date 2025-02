Tesle padají akcie a prodeje. Může za to hajlující Musk radící Trumpovi?

Nonkonformní šéf firmy, nejbohatší člověk planety a od loňska velký kámoš Donalda Trumpa naštval aktivisty komentováním německých voleb, v nichž podpořil radikální partaj.

Britská skupina odpůrců Elona Muska ve virálním videu připomíná, že Musk použil známý nacistický pozdrav na inauguraci Donalda Trumpa. Mladík vyvěšuje do reklamního panelu přístřešku autobusové zastávky plakát s nápisem „Z 0 na 1939 za 3 sekundy“, což je odkaz na rok, kdy Německo napadlo Polsko a zahájilo druhou světovou válku. Nápis doplňuje fotka Muska se zdviženou pravicí a heslo „Tesla The Swasticar“.

Propad tržeb americké společnosti může mít podle médií souvislost s názory a chováním Muska. „Kupujícími elektromobilů jsou často lidé citlivější k ekologickým otázkám, zatímco politika nové americké administrativy, jejímž je Musk jedním z hlavních hráčů, se ubírá zcela jiným směrem,“ vysvětluje magazín Quattroruote. A upozorňuje, že Muskova silná spjatost s jeho společností (to se týká nejen Tesly, ale i Twitteru – dnes sítě X) a to, že je její vlastně jedinou tváří, se může ukázat jako dvousečná zbraň. „Když postava tohoto typu dělá tak rozdělující politická rozhodnutí. To jsou volby, za které společnosti také platí, v dobrém i ve zlém.“

Není to první vzkaz pro Muska-politika. Kalifornská skupina aktivistů pod jménem Students Against Nazi Extremism, začala začátkem února ničit tesly zaparkované v ulicích kalifornských měst. A přidala varování, že majitelé mají své vozy prodat do 12. února, vzkazy pro majitele doplnili vandalové cihlou. Po uvedeném datu chtěli útoky zintenzivnit. Aktivisté chtějí „vytvořit dost hanby na to, aby vlastnictví či řízení vozidla Tesla bylo tíživé“, stálo v prohlášení, které skupina vydala.

O dalších akcích se však už neví, aktivisté se asi dočetli, že tesly jsou vybavené režimem Sentry, který zaznamenává dění kolem vozu díky kamerám, kterými jsou vozy značky obsypané. V případě poškození uloží kamerový záznam pro případnou identifikaci útočníka a důkaz o poškození.

„Jeho vstup do politiky a jeho často radikální názory mohou část potenciálních klientů i akcionářů odrazovat. Už jen to, že Elon Musk, dekádu vnímaný jako guru zelené budoucnosti, elektromobility a snižování emisí, se spojil s konzervativními názory, které zpochybňují klimatickou změnu i samotnou elektromobilitu,“ komentuje Auto.cz. „Zatím není jasné, jak velký vliv na prodeje to může mít. Nákup nového vozu je dlouhodobější záležitost a trvá, než se vnímání nějaké automobilové značky odrazí v prodejích. Indicií ovšem může být rostoucí počet skladových vozů u prodejců značky i poměrně krátké dodací lhůty u těch na objednávku.“

Prodeje Tesly v lednu klesly. „Pokud analyzujeme data za posledních šest měsíců, zjistíme, že americká společnost zaznamenala +14 % v prosinci, -28,4 % v listopadu, +23,1 % v říjnu, +29,8 % v září, -43,2 % v srpnu, -14,7 % v červenci,“ uvádí Quattroruote. A připomíná, že právě Tesla je známá nerovnoměrností svých dodávek.

Americká elektromobilka se vždy soustředí na vyklízení skladů v posledním měsíci každého čtvrtletí. Kromě toho evropské země, a především Německo, odstranilo pobídky pro nákup elektromobilů, což mělo dopad na trh. „Ne náhodou se v Evropské unii opět diskutuje o pobídkách,“ připomíná italský automagazín.

„Rozhodně je příliš brzy na to říci, zda pokles za poslední měsíc skutečně souvisí s Muskovým politickým postavením. Jde však o jednu z velkých obav finančních investorů: dokazuje to propad akcií Tesly v posledních týdnech, kdy kapitalizace společnosti nedávno klesla pod osudnou hranici jednoho bilionu dolarů.“

„Jedna akcie Tesly se nyní prodává za zhruba 300 dolarů. Je to nejnižší cena od amerických prezidentských voleb v listopadu loňského roku. Tehdy hodnota Tesly prudce vyskočila, čekalo se, že si její šéf Elon Musk díky blízkosti s nově zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem zajistí i dobré prostředí pro svůj byznys,“ všímá si Auto.cz. „Akcie vystřelily na rekordní hodnoty, před Vánoci stála jedna 480 dolarů. Jen v úterý akcie Tesly ztratily osm procent.“ Nyní jsou tedy o 40 procent níž oproti Vánocům.

Americká automobilka je ovšem stále s velkým náskokem nejhodnotnější automobilkou světa. „Mercedes má 62 miliard, Porsche 57 miliard, koncern Volkswagen také 57 miliard a například BMW 56 miliard,“ srovnává Auto.cz.