Firmy začínají kupovat elektrovozy, pečlivě však počítají a oblíbily si CNG

Vozy s alternativním pohonem včetně elektromobilů zařazují do svých flotil buď společnosti, které chtějí demonstrovat svoji ekologičnost nebo se jejich podnikání odehrává na malém prostoru. Typické je to například pro některé rozvážkové společnosti, které v rámci měst využívají auta s elektrickým pohonem a na delší cesty vozy se spalovacím motorem, z velké části diesely.



„Nadále jsou přitom rozhodující ekonomická kritéria, konkrétně analýza celkových nákladů na provoz vozidel (TCO),“ říká Martin Brix, generální ředitel společnosti LeasePlan Česká republika. „V této souvislosti je zajímavé, že v některých specifických případech vozy poháněné elektřinou už dnes vycházejí výhodněji než konvenční modely. Zpravidla jde o vozidla s předpokládaným vysokým celkovým kilometrovým nájezdem, která operují v rámci jednoho regionu, například v jednom městě. Vedle toho přibývá společností, které zařazením elektromobilů do svých autoparků demonstrují svou sounáležitost s bojem proti znečišťování životního prostředí.“

Podobně to vidí i Martin Feller, ředitel prodeje Louda Auto: „Prodej elektromobilů je pořád spíše okrajovou záležitostí, ale u firemních zákazníků vidíme, že se auta na elektřinu začínají prosazovat pro městský a příměstský provoz a někdy i pro top management, zatímco třeba pro obchodní zástupce na delší cesty stále volí výhradně auta se spalovacím motorem. České firmy se teprve učí využívat elektromobilitu systémově, třeba s využitím levné energie z vlastních solárních panelů.“

Nejdále jsou ve zvyšování podílu elektrických vozidel ve svých autoparcích banky. Například česká Moneta snížila velikost vozového parku o celou jednu třetinu na 320 vozidel. Zároveň chceme mít do tří let 80 % vozového parku elektrovozidel, aktuálně to je 21 %,“ říká Zdeněk Chvojka, který firemní autopark banky na starosti. „Nová elektrovozidla ujedou na jedno nabití již 400 km a proto jsou plnohodnotnou náhradou za spalovací vozidla. Pro jízdu po městě necháme v rámci sdílení poolové eGolfy s dojezdem 200 km.“

Řada firem má ve flotile jen pár elektromobilů. To je třeba případ pojišťovny Kooperativa, která na centrále v Praze provozovala dva elektrické vozy Peugeot iOn už od roku 2012, dnes má místo nich modely Škoda Citigo-e. „Pro delší cesty pak ve flotile máme vozy s hybridním pohonem. Ale provozujeme samozřejmě i vozy s čistě spalovacími motory,“ říká mluvčí Milan Káňa.

Většina z námi oslovených firem zatím ale k elektromobilitě zaujímá rezervovaný postoj. „Většina aut se používá jako servisní, což by vyžadovalo neustálé překládání materiálu z auta do auta, neboť všichni technici jezdí po celé republice, nikdo není určen pouze pro práci v Praze,“ tvrdí Pavel Šikýř ze společnosti Palux C.S., která se zabývá montáží a servisem gastronomických provozů. Nabíjení a střídání více řidičů v jednom voze je překážkou pro nákup elektromobilů i pro developerskou společnost Central Group.

Totéž platí například i pro obchodníky pivovaru Bernard. „Elektromobily nemáme a ani neplánujeme. Vzhledem k nájezdům našich obchodníků jsou pro nás v podstatě nemožné, a to ani ve městech. Naši obchodníci mají daleko širší přesah a nájezdy se pohybují kolem 60 tisíc kilometrů ročně,“ řekl iDNES.cz Zdeněk Šípek z humpoleckého pivovaru.

Obavy firemních manažerů směřují i k problematice financování, což za všechny shrnuje Pavel Šorm z firmy Chocogastro: „Můj postoj k elektromobilitě je veskrze kladný, hlavně z důvodu mého nadšení pro technologické inovace. Nicméně mi zásadně vadí nesmyslnýtlak EU na prosazení elektromobility za každou cenu. Osobně se domnívám, že vývoj by měl být přirozený, stejně tak jako se začala uplatňovat pára a ropná paliva. Sám za sebe jsem už několikrát uvažoval o nákupu elektromobilu, ale vždy mi můj ekonomický propočet založený na pořizovací ceně, provozních nákladech (i elektřina se platí a není zrovna levná), odhadované zůstatkové hodnotě (jestli bude odpovídat té reálné tržní hodnotě) a velikosti naší firmy vycházel v neprospěch pořízení elektromobilu. Nadále tedy zůstávám zařazený v proudu příznivců paliva CNG a LPG, ve kterých vidím smysl pokračování a vývoje. Také věřím tomu, že se podaří popostrčit vývoj vodíkové technologie, o které se domnívám, že je palivem budoucnosti.“

CNG začíná nabírat na popularitě i u dalších firem, které v něm vidí pro sebe vhodnější alternativu k elektromobilitě. „U nás je samozřejmě udržitelnost jedno z klíčových témat a to se odráží i v našem přístupu k našemu vozovému parku. V současné době přecházíme na vozidla s pohonem CNG, případně na vozidla s hybridním pohonem a to na všech úrovních,“ uvádí field sales manager společnosti Nestlé Jan Vokoun.



Škoda Octavia Combi s pohonem na CNG je typickým referenčním vozidlem i ve firmě Yusen Logistics. „Elektrická vozidla jsou pro nás drahá a nedokážu si představit ani jejich provoz. Proto naše manažery směřujeme spíš k vozům na CNG nebo hybridům a přidáváme jim za to víc peněz do rozpočtu na vozidlo,“ dodává fleet manažer firmy Martin Piskora.