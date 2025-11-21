Elektrosmog je všude kolem, laboratoř měřila, jestli víc hrozí u aut na baterky

Martin Šidlák
Elektromobily nevypouštějí z výfuku emise, ale mnoho lidí věří tomu, že ohrožují lidské zdraví jinak – elektromagnetickým polem, podobně jako se to říká třeba o špatném vlivu mobilů na lidský mozek. Německý autoklub ADAC se pokusil zjistit, jak to opravdu je.

Vývojové centrum BMW v rakouském Štýru (Steyr) | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Elektrické a magnetické pole – hovorově označované jako elektrosmog – se logicky vyskytuje všude tam, kde proudí elektrický proud. Je tedy určitě i v automobilech. A v elektromobilech by se nabízelo, že ho bude ještě víc. Řadu řidičů proto znepokojuje otázka, zda jízda elektromobilem nemá negativní vliv na jejich zdraví.

ADAC se proto společně s Výzkumným centrem pro vliv na životní prostředí elektromagnetického prostředí (FEMU), Fakultní nemocnicí RWTH v Cáchách a společností Seibersdorf Labor, Úřadem pro radiační ochranu a Spolkovým ministerstvem životního prostředí (BMUKN) rozhodl zjistit, jak to je.

Provedl rozsáhlou studii s víc než 975 tisíci individuálními měřeními na 11 elektromobilech, dvou plug-in hybridech a 4 elektrických motocyklech, jak v laboratoři, tak na testovacím okruhu. Výsledkem je, že jízda v elektromobilu nebo na elektrické motorce nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

Září všechny

Elektromagnetická pole se vyskytují ve všech vozidlech. Elektromobily a vozidla se spalovacími motory se víceméně shodují ve vyzařování vysokofrekvenčních polí, která obklopují věci jako bezklíčové odemykání, Bluetooth apod. Určité rozdíly jsou v tzv. statických a nízkofrekvenčních magnetických polích způsobených elektromotory, výkonovou elektronikou, nabíjecími procesy a palubním elektrickým systémem.

Ovšem rozsáhlá studie ADAC ukázala, že i když se občas objeví určité výkyvy elektromagnetického pole, zejména při startování, brzdění, zrychlování nebo připojování elektrických součástí, tak v důsledku elektromagnetického záření v elektromobilu neexistuje žádné nebezpečí pro zdraví. Stanovené základní limity nebyly nikdy překročeny.

Měření probíhala ve zkušebně ADAC, na zkušební dráze ADAC v Penzingu i v reálném provozu. Kromě toho byly výzkumy doplněny numerickými výpočty, aby bylo možné lépe posoudit vliv na lidské tělo. Deset měřicích sond bylo umístěno na figuríny od nohou po hlavu. Figurína střídala dvě různá sedadla v autě. Jako referenční vůz se spalovacím motorem byl zvolen Opel Corsa, přičemž se výzkumu zúčastnila i jeho elektrická varianta.

Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

VIDEO Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně...

Škoda v Praze představí elektrokombík budoucnosti. V sobotu se bude střídat

Škoda Vision O na veletrhu e-SALON v předvečer zahájení veletrhu na výstavišti...

VIDEO Ve čtvrtek 13. listopadu otevře brány veletrh e-SALON. Na jedinečném autosalonu věnovaném primárně...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

První jízda: C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid

Citroën C5 Aircross BEV

VIDEO Citroën C5 Aircross je vlajkovou lodí francouzské automobilky. A zároveň posledním modelem značky,...

Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho

Porsche Macan

Výrobce automobilů Porsche AG zpomalí kvůli slabé poptávce přechod na elektromobilitu. Mateřský...

Nejčtenější

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’

V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu

BYD Dolphin Surf

Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

Exkluzivně
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze

Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...

Nejrychlejší závodní speciál míří nejdřív do Česka. Prozkoumali jsme nové lambo

Exkluzivně
Premiéra Lamborghini Temerario Super Trofeo

Třetí premiéra modelu Temerario. A možná i ta nejdůležitější. Po sériovce a závodní verzi GT3 představilo Lamborghini svůj nový model i ve verzi Super Trofeo – tedy té, která je určena k závodění ve...

21. listopadu 2025

Elektrosmog je všude kolem, laboratoř měřila, jestli víc hrozí u aut na baterky

Vývojové centrum BMW v rakouském Štýru (Steyr)

Elektromobily nevypouštějí z výfuku emise, ale mnoho lidí věří tomu, že ohrožují lidské zdraví jinak – elektromagnetickým polem, podobně jako se to říká třeba o špatném vlivu mobilů na lidský mozek....

21. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Soutěžícímu pomohla umělá inteligence

Soutěž
Detail

Aerion visionR představuje futuristický koncept sportovního hatchbacku, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Marek Vácha.

21. listopadu 2025

Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto

Premium
Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast...

„Neumím si představit, že by se v roce 2035 přestala prodávat auta se spalovacím motorem,“ říká v rozhovoru Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu....

20. listopadu 2025

Výrobce náklaďáků MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Výrobce nákladních automobilů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. Firma se podle mluvčího potýká se slabou poptávkou a s vysokými náklady, informovala agentura Reuters. MAN je...

20. listopadu 2025

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  9:26

V laboratořích, kde se vyvíjí nafta z odpadků i benzin pro Formuli 1

Exkluzivně
V laboratořích firmy Shell v Hamburku, kde se vyvíjejí paliva pro automobily.

V nenápadných skromných přízemních pavilonech v hamburském přístavu vznikají paliva budoucnosti. Vědci Shellu tam vyvíjejí naftu z odpadků, aditiva i paliva pro Formuli 1. Exkluzivně jsme do těch...

20. listopadu 2025

S novým ferrari po slavném okruhu Fiorano. Je to úžasná hračka pro bohaté kluky

Exkluzivně
Ferrari 296 Speciale

V Maranellu říkají, že to je nejvíc fun-to-drive ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho není jen vychloubačnost. Ferrari 296 Speciale je fenomenálním...

19. listopadu 2025

Podzimní rej zvěře je v plném proudu. Řidiči se musí mít na pozoru

Volvo vyvíjí systém chránící před střety se zvěří

Podzim je řidičsky velmi náročný. Na silnicích je potřeba počítat s mokrým spadaným listím, mlhami, deštěm, ale hlavně s migrující zvěří. A ačkoliv se to zdá kruté, při setkání se zvěří hlavně...

19. listopadu 2025

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

18. listopadu 2025

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku

Premium
Leapmotor má být v Evropě nízkonákladovou značkou, která se má zaměřit výhradně...

Do Česka míří další čínská automobilová značka. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky Leapmotor bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil...

18. listopadu 2025

Pět aut najednou. Supersporty s osmiválcem i na baterky v soutěži iDNES.cz

CDX-04 z boku

Vlastimil Galásek z Brušperku je bez diskuze nejaktivnějším účastníkem designérské soutěže iDNES.cz. Do redakce doputovalo hned pět návrhů, s nimiž mu pomáhala umělá inteligence. Tři supersporty...

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.