Elektrické a magnetické pole – hovorově označované jako elektrosmog – se logicky vyskytuje všude tam, kde proudí elektrický proud. Je tedy určitě i v automobilech. A v elektromobilech by se nabízelo, že ho bude ještě víc. Řadu řidičů proto znepokojuje otázka, zda jízda elektromobilem nemá negativní vliv na jejich zdraví.
ADAC se proto společně s Výzkumným centrem pro vliv na životní prostředí elektromagnetického prostředí (FEMU), Fakultní nemocnicí RWTH v Cáchách a společností Seibersdorf Labor, Úřadem pro radiační ochranu a Spolkovým ministerstvem životního prostředí (BMUKN) rozhodl zjistit, jak to je.
Provedl rozsáhlou studii s víc než 975 tisíci individuálními měřeními na 11 elektromobilech, dvou plug-in hybridech a 4 elektrických motocyklech, jak v laboratoři, tak na testovacím okruhu. Výsledkem je, že jízda v elektromobilu nebo na elektrické motorce nepředstavuje žádné zdravotní riziko.
Září všechny
Elektromagnetická pole se vyskytují ve všech vozidlech. Elektromobily a vozidla se spalovacími motory se víceméně shodují ve vyzařování vysokofrekvenčních polí, která obklopují věci jako bezklíčové odemykání, Bluetooth apod. Určité rozdíly jsou v tzv. statických a nízkofrekvenčních magnetických polích způsobených elektromotory, výkonovou elektronikou, nabíjecími procesy a palubním elektrickým systémem.
Ovšem rozsáhlá studie ADAC ukázala, že i když se občas objeví určité výkyvy elektromagnetického pole, zejména při startování, brzdění, zrychlování nebo připojování elektrických součástí, tak v důsledku elektromagnetického záření v elektromobilu neexistuje žádné nebezpečí pro zdraví. Stanovené základní limity nebyly nikdy překročeny.
Měření probíhala ve zkušebně ADAC, na zkušební dráze ADAC v Penzingu i v reálném provozu. Kromě toho byly výzkumy doplněny numerickými výpočty, aby bylo možné lépe posoudit vliv na lidské tělo. Deset měřicích sond bylo umístěno na figuríny od nohou po hlavu. Figurína střídala dvě různá sedadla v autě. Jako referenční vůz se spalovacím motorem byl zvolen Opel Corsa, přičemž se výzkumu zúčastnila i jeho elektrická varianta.