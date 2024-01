Elektromobily a plug-in hybridy jsou záležitostí hlavně Prahy a středních Čech

Přesná statistika Svazu dovozců automobilů byla v době uzávěrky článku k dispozici jen za prvních 11 měsíců roku 2023. Vyplývá z ní, že v Praze a Středočeském kraji bylo registrováno celkem 3 235 plug-in hybridů, v ostatních krajích dohromady 1 957. Podobně bylo v Praze a středních Čechách celkem umístěno na trh 4 327 ryze elektrických vozů a ve všech ostatních krajích dohromady jen 2 463. Nejméně jich přibylo v Karlovarském kraji – 72, v Pardubickém (118) a Libereckém kraji (119). Naopak jen v samotné Praze 2703.

Hlavní důvody jsou dva. Jednak v Praze sídlí největší počet firem, které jsou v současné době hlavními kupci elektrických či elektrifikovaných aut. Pominout nejde ani fakt, že řada „ičařů“ i soukromníků dosud využívá výhod bezplatného parkování aut s elektrickými značkami na pražských modrých a fialových zónách. Nejde až tak o ušetření peněz za parkování jako spíš o to, že jako rezident či firma si koupíte povolení pro jednu městskou část, kdežto s EL autem zaparkuje všude po Praze.

Prodeje táhnou firmy

„Zatímco v celkovém objemu prodejů Hyundai tvoří fleety za rok 2023 zhruba 54 %, u BEV (bateriových, plně elektrických vozidel – pozn. red.) je ve fleetech drtivá většina registrací a do privátního segmentu míří pouze jednotky procent,“ říká mluvčí korejské značky David Pavlíček. „I v případě HEV/PHEV (hybridů a plug-in hybridů – pozn. red.) vozů má navrch fleetový prodej, byť zde ten privátní tvoří už zhruba třetinu celkového objemu. Hlavní důvod převahy fleetových prodejů nad těmi privátními vidíme v těchto segmentech pochopitelně v cenové dostupnosti dnešních elektromobilů, případně také v neustále sílící pozornosti mnoha společností na udržitelnou mobilitu a odpovědný přístup k životnímu prostředí.“

Potvrzuje to i David Valenta, mluvčí českého Volkswagenu: „Drtivá většina BEV i plug-in hybridů se prodává na IČO a ve velkých městech, kde mají sídla velké a nadnárodní firmy. Volkswagen má obecně vysoký počet registrací na IČO – 80 až 90 %. Většinou se však jedná o živnostníky a malé firmy s vozovým parkem do 5 aut. U BEV i plug-in je to podobně vysoké procento. Firmy je kupují buď z důvodů pragmatických (mají spočítány celkové náklady na provoz a auto se jim vyplatí provozovat), případně z důvodu jejich car policy nebo v zájmu udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy, jakožto firemní hodnoty. Retailoví zákazníci tvoří zatím malé procento, většina z nich je z velkých měst. BEV je ideální právě do městského a příměstského provozu, navíc ve velkých městech je nejlepší nabíjecí infrastruktura.“

Podobné je to i u značky Škoda. „Statisticky vychází relativně vyšší podíl registrací na Prahu,“ říká mluvčí Škoda Auto Česká republika Michaela Sklenářová. „U elektromobilů 38 %, u PHEV 63 %. Do určité míry to odpovídá faktu, že v Praze má řada firem centrály a svá sídla. Jistá část těchto vozů je však v Praze pouze registrovaných a firmy je používají jinde. Statistiky tedy mohou být v tomto směru částečně zavádějící. Dvojnásob to platí o vozidlech vlastněných leasingovými společnostmi.“