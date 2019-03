Tichá hrozba. Elektromobily budou muset povinně vydávat hluk

Tichý provoz elektromobilu se zpočátku zdál skvělou věcí. Představou ekologů bylo, že elektromobily nejen sníží znečištění ovzduší ve městech, ale uleví lidem i v oblasti hlučnosti automobilové dopravy. Potvrdila se ale stará pravda, že každé pro má také svoje proti. Automobilky teď hledají cesty, jak vrátit elektrickým autům „hluk“. Nařizuje jim to totiž i evropská legislativa.

Americký časopis Wired například nedávno spočítal, že elektrické vozy mají o 37 procent vyšší pravděpodobnost, že se stanou účastníky srážky s chodci než vozidla se spalovacím motorem.

Britský Guardian zase citoval Kevina Clintona z Královské společnosti pro prevenci nehod (Royal Society for the Prevention of Accidents): „Největší rizika spojená s elektrickými vozidly jsou při jízdě v nízké rychlosti, například ve městě, protože hluk z pneumatik a aerodynamický šum jsou při těchto rychlostech minimální.“

Nejvíc jsou v této souvislosti ohroženi nevidomí. Guardian citoval studii informující o tom, že s elektromobily má problém 93 procent nevidomých.

Umělý hluk o čtyřech tónech

V USA vstupuje letos v platnost vládní nařízení, že nové elektromobily budou muset povinně vydávat umělý zvuk v rozmezí 47-60 dB v kombinaci maximálně čtyř tónů s frekvencí mezi 315-3500 Hz.

Podobné nařízení schválila i Evropská unie. V dubnu 2014 přijala nařízení č. 540/2014, které předepisuje výrobcům vybavit svá elektrická a hybridní vozidla tzv. systémem AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). Od 1. července 2019 ho musí mít všechny nové typy vozidel, tedy modely nově uváděné na trh. Od 1. července 2021 pak bude tato povinnosti platit pro úplně všechna nová vozidla.

Výrobci s tím proto musejí počítat už nyní. „Již od roku 2013 je pro vozy BMW poháněné pomocí eDrive nabídnut jedinečný nezaměnitelný zvuk,“ říká pro iDNES.cz mluvčí českého BMW David Haidinger.

„Tato bezpečnostní funkce je v některých zemích již delší dobu doposud dostupná buď v rámci standardní výbavy, a nebo jako volitelný doplněk (například v České republice nebo Německu). Od té doby ho skupina BMW stále rozvíjí. Nové elektrifikované modely BMW, které budou od července 2019 uváděny na trzích ECE, budou standardně vybaveny novým akustickým zvukem pro ochranu chodců. Totéž platí pro elektrifikované vozy MINI, které budou mít svůj vlastní zvukový design, odrážející hodnoty značky MINI. V případě zvuku BMW Sound vyvinutého speciálně pro MINI ještě není jeho finální podoba definitivně stanovena, nicméně zvuk splní zákonné požadavky,“ dodává.

VIDEO: Ukázka výstražného tónu elektromobilu Kia Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podobné je to i u značky Kia. „Všechny modely značky Kia s alternativním pohonem typu hybrid, plug-in hybrid a čistě elektrický pohon mají výstražný systém (tón) pro upozornění chodců či cyklistů instalován a homologován již z výroby,“ vysvětluje Kateřina Vaňková z českého zastoupení.

Systém výstražného tónu byl zaveden s uvedením vůbec prvního elektromobilu značky Kia, Soul EV (prodej v České republice byl zahájen v září 2014). „Následně byl tento systém převzat i ostatními elektrifikovanými modely Niro HEV, Niro PHEV, Optima PHEV, které následovaly. Značka Kia tento svůj výstražný tón nazývá Virtual Engine Sound System (VESS). Se zvyšující se rychlostí vozu se zvyšuje i frekvence zvuku, avšak maximálně do rychlosti dvacet kilometrů v hodině. Poté je výstražný tón automaticky deaktivován. Implementovaný varovný tón ve vozidlech Kia je možné mechanicky stiskem tlačítka vypnout či opětovně zapnout, ale nelze nikterak měnit zvuk samotný, protože ten je součástí homologace vozidla,“ vysvětluje Vaňková.

Hlas kapely nebo hybridního závodního speciálu

Například Volkswagen vybírá podle Automotive News Europe zvlášť zvuky pro různé modely podle jejich zaměření. Třeba SUV budou mít hlubší hlas, který lépe pasuje k jejich mohutnosti. Volkswagen už má prý odladěný zvuk pro nový model I.D., auta velikosti modelu Golf, které odstartuje ofenzivu elektromobility.

Renault Zoe, nejdůležitější elektromobil francouzské značky, mění hlas podle zvoleného jízdního režimu. Ladiči hlasu si prý brali inspiraci ze sci-fi filmů a k tomu spolupracovali s hudební skladatelkou Andreou Cerou.

Intenzivně se laděním hlasu elektromobilů zabývají i ostatní značky. Od Citroënu přes Porsche, jež má znít jako hybridní speciál pro vytrvalostní závod v Le Mans, po Mercedes, který chce dát svým luxusním modelům hlas, který nebude rušit posádku, až po sportovní divizi značky, oddělení AMG, které si k ozvučnění elektroaut přizvalo na pomoc slavnou kapelu Linkin Park.