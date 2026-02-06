Ministr dopravy Bednárik: Elektroauta mají platit za dálniční známku stejně jako ostatní

Autor: ,
  16:57
Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají silnice. Dnes to ministr uvedl na sociální síti X. Co si o tom myslíte? Hlasujte v anketě.
Ministr dopravy Ivan Bednárik | foto: koláž iDNES David Votruba

Elektrická vozidla stejně jako auta na vodík jezdí po českých dálnicích bez poplatku, přitom základní sazba za roční známku je od ledna 2570 korun.

„Chci srovnat podmínky pro všechny, kdo využívají dálnici. A to platí i pro elektromobily. Cílem je pro ně zavést stejnou cenu dálniční známky jako mají benzinová a dieselová auta. Nejde o trestání ani ideologii. Jde o fakta. Elektromobily infrastrukturu opotřebovávají stejně – a kvůli vyšší hmotnosti často i více. Dálniční známka není ekologická daň, ale příspěvek na údržbu dálnic. Pokud chceme funkční dopravu, musíme ji financovat férově,“ uvedl Bednárik.

Srovnání cen dálničních známek má vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení. „Srovnáme podmínky pro elektromobily a klasická vozidla, včetně dálničních známek, a zmrazíme jejich cenu i související poplatky pro osobní dopravu,“ píše se v prohlášení.

Bednárik zrušení nulové sazby pro elektroauta zmiňoval už v prosinci, tehdy však mluvil o tom, že by mohla mít sníženou sazbu. „Osobně si myslím, že nabídneme pro elektromobilitu výraznou slevu,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro server Zdopravy.

V současné době existují nižší sazby pro některé typy vozidel. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají poplatky za užívání dálnice proti základní sazbě zhruba poloviční, majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu čtvrtinovou. Bez poplatku jezdí plně elektrická vozidla a auta na vodík.

V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995, v roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.

