Prodeje ojetých elektroaut se rozjíždějí. Klíč je v dobré diagnostice baterie

Vyplývá to z analýzy trhu společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto, Mototechna a Driverama. Podle ní v roce 2019 nabídl český trh 1 476 ojetých elektromobilů, loni už jich bylo 3 153; od letošního ledna se jich v nabídkách zatím objevilo 2 222. Hybridů nabídl předcovidový rok 3 059, loni mohli Češi vybírat z 6 604 vozů.

V roce 2022 prodalo AAA Auto celkem 120 elektromobilů, letos prozatím 84. Pro srovnání: v loňském roce prodala firma na českém trhu celkově 49 tisíc aut. Průměrná cena, za kterou zákazníci nakupují bateriové vozy v AAA Auto, je 650 tisíc korun, což je více než dvojnásobek částky, za kterou tento obchodník prodává ojeté vozy – průměr je dnes asi 280 tisíc korun.

„Bateriových vozů začalo přibývat nejdříve na primárním trhu a v tomto a příštím roce se jich spousta objeví i na tom sekundárním. Paradoxně k tomu přispěla i energetická krize. Lidé si ve větší míře začali budovat fotovoltaiky na svých domech, aby byli méně energeticky závislí, a se soláry na střeše jim pořízení elektromobilu nebo třeba nabíjecího plug-in hybridu začíná ekonomicky dávat větší smysl. A to i přes vyšší pořizovací ceny takovýchto aut,“ řekl provozní ředitel sítě AAA Auto a Mototechna v ČR Petr Vaněček. A dodává, že firma zřetelně vnímá nárůst poptávky po elektromobilech ve slunných dnech a letních měsících.

Plně bateriové auto podle Vaněčka sice stále není volbou většiny populace, protože i přes celkem masívní rozvoj dobíjecí infrastruktury je tankování fosilního paliva stále jednodušší a rychlejší než dobíjení. „Své zákazníky si ale auta do zásuvky bez problémů najdou a rychle jich přibývá,“ uvedl.

Aures má v nabídce stabilně okolo 70 bateriových elektromobilů a 500 hybridů – všechno to jsou hlavně zánovní ojetiny do tří let stáří. U plně elektrických modelů (BEV) je střední hodnota stáří 2,3, u hybridů pak 2,6 roku. Cena hybridů se letos drží na mediánu 659 tisíc korun (meziročně +3%), BEV v meziročním srovnání zlevnily o 9 000 Kč na 890 tisíc korun.

Mezi nejprodávanější ojeté elektromobily patří BMW i3 (prodá se v průměru za 28 dní), Škoda Citigo a Tesla Model 3. „Obecně u nás elektromobily čekají na kupce 52 dní a rychlost prodeje se postupně zvyšuje,“ říká Petr Vaněček. Dalšími oblíbenými elektrovozy jsou Škoda Enyaq, Smart EV nebo Kia Soul EV. „Rapidně se zvýšil zájem o tesly. Momentálně jich máme v nabídce deset, letos jsme jich ale prodali už 14, což je oproti loňským sedmi znatelný nárůst. Jejich ceny dnes začínají na 870 tisících, což je cena lépe vybavené octavie,“ doplňuje Vaněček. Americká značka vůbec v posledních měsících s trhem rapidně zahýbala – sráží ceny svou agresivní cenovou politikou. Několikeré zlevnění tesel zadělalo na problémy obchodníkům s ojetými vozy této značky, jejich největší evropský prodejce v Dánsku v podstatě odepsal svůj roční obrat. Přizpůsobovat ceny však musejí i ostatní.

Nejlevnějším elektromobilem, který se v AAA Auto prodal, byl Peugeot iOn s cenou 140 tisíc korun z roku 2012. „Najeto měl 99 tisíc kilometrů, doložených pravidelně vedenou servisní knížkou. Prodal se už za 11 dní. Naopak nejdražší bylo dvouleté Porsche Taycan 4S se 14 tisíci kilometry za 2,75 milionu korun,“ vypočítává Vaněček. Podle kterého chodí pro elektromobily podobná skladba klientely jako v případě nových bateriových vozů – pionýři, kteří chtějí zkusit elektromobil, movitější, z velkých měst.

Důkladné měření baterií

Protože elektromobilita nevyhnutelně proniká i na trh s ojetými auty, Aures Holdings postavila specializovaný tým, který se na ni zaměřuje. „Ke každému BEV nabízíme detailní informace včetně kapacity baterie, reálného dojezdu, procentuální výše zdraví baterie a mnoha dalších informací,“ vysvětluje šéf rozvoje elektromobility v Auresu Eldar Vagabov. A přidává zajímavou informaci. „Poměrně překvapivým zjištěním je, že baterie vozů, které jsme diagnostikovali, mají daleko nižší degradaci, než se potenciální kupci obávají. Takzvaná hodnota zdraví baterie, SoH, je u námi prodávaných elektroaut na úrovni 94 procent,“ říká Vagabov.

Zároveň ale upozorňuje, že jen pouhý ukazatel „zdraví baterie“ zdaleka nestačí, diagnostika by měla být mnohem komplexnější. A takových diagnostických řešení zatím ve světě moc není, nabízí je asi deset výrobců. „Mezi nimi jsme vybírali rok a půl, ale teď tedy máme komplexní systém, který umí sledovat i podrobnosti chování baterie během nabíjení, její teplotní zatížení, odchylky jednotlivých článků akumulátoru, jejich napětí a další a další. Umíme z historie vyčíst i všechna data, jak byl elektromobil v minulosti nabíjen, jak se s ním zacházelo,“ popisuje Vagabov s tím, že všechny tyto údaje zjišťují při výkupu ojetého elektra a potenciální kupec je najde na kartě vozu. „Další takový test poskytneme zákazníkům po roce užívání u nás zakoupeného elektromobilu,“ dodává.

A uzavírá zřejmě nejdůležitějším zjištěním z výsledků těchto podrobných měření. „Už víme, že míra degradace trakčních baterií není v přímé úměře k počtu najetých kilometrů – jinými slovy, opotřebení se s množstvím najetých kilometrů nijak zvlášť nezvyšuje,“ říká Vagabov. Což je vlastně opak toho, co se děje ojetým spalovacím motorům. Podobné informace přitom přicházejí i od dalších expertů na elektromobilitu – ukazuje se, že velké trakční akumulátory se opotřebovávají daleko méně a daleko pomaleji, než často s nimi srovnávané baterie v mobilních telefonech. Svědčí o tom mnoho příkladů ojetých vozů značky Tesla, ale i například naše vlastní měření při testu ojetého Nissanu Leaf, jehož baterie byla po čtyřech letech provozu a 105 tisících ujetých kilometrech ve stoprocentním stavu.

Pokud ovšem specialisté Auresu odmítnou elektromobil vykoupit, důvodem bývá podle Vagabova právě „závada“ na akumulátoru, případně nemožnost ověřit jeho historii. Podle zástupců AAA Auto bývají obecně v lepším stavu elektromobily dovezené z Německa, firma je dováží přes svou tamní pobočku Driverama.