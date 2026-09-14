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Elektroauta Xiaomi dorazí do Evropy příští rok. Přibzučí i do Česka

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Čínská skupina Xiaomi připravuje zahájení prodeje svých elektromobilů v Evropě v roce 2027. Společnost podepsala předběžnou dohodu s osmi skupinami prodejců automobilů v Německu, čímž položila základy pro plánovaný vstup na evropský trh.

Firma to oznámila na technologickém veletrhu IFA v Berlíně.

Mezi partnery patří Emil Frey Germany, Ernst Dello Gruppe, Autohaus Dinnebier, Hahn Automobile, LUEG Mobility Gruppe, Fett & Wirtz, SPT Avior a Penske-Jacobs. Spolupráce má vytvořit základ pro celoplošnou síť prodejců a servisů. Xiaomi tak chce před vstupem na evropský trh vybudovat potřebné zázemí pro zákazníky.

Zelené peklo bez řidiče. Čínský technologický gigant Xiaomi přepsal dějiny motorsportu na legendárním okruhu Nürburgring. Jeho brutální elektrické SUV YU7 GT s výkonem přes 1 000 koní obkroužilo náročnou jednadvacetikilometrovou trať v čase 10 minut a 29 sekund bez toho, aby kdokoliv seděl za volantem.
Za necelé dva roky se podařilo Xiaomi vyrobit půl milionu automobilů, a to s velmi omezenou modelovou řadou. Xiaomi v současné době prodává své modely především v Číně, ale má ambiciózní vývozní cíle. Potýká se ale s řadou problémů, od poddimenzovaných brzd u některých verzí přes nehody s autopilotem, nefunkční kliky dveří při havárii až po softwarové chyby a nespolehlivost. Jak se říká, práce kvapná, málo platná…
Interiér Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
62 fotografií

Xiaomi se chystá podle informací iDNES.cz uvést oficiálně svá auta do Česka v příštím roce.

Xiaomi v Číně podle vlastních údajů od zahájení prodeje své elektrické limuzíny SU7 na jaře 2024 dodala zákazníkům již více než 700 000 vozidel. Až donedávna firma se vstupem na evropský trh váhala, protože její výrobní kapacity byly kvůli vysoké poptávce na domácím trhu plně vytížené.

Xiaomi se na rozdíl od konkurentů, kteří se snaží získat podíl na trhu s levnými elektromobily, zaměřuje na segment prémiových a technologicky vyspělých vozů s vyšší marží. Její modelová řada SU7 se v Číně stala nejprodávanějším sedanem s cenou nad 200 000 jüanů (zhruba 620 000 Kč). Nový sportovně-užitkový vůz YU7 pak za prvních 18 hodin od uvedení na trh získal více než 240 000 závazných objednávek.

Automobilový byznys se tak vedle chytrých telefonů stal jedním z hlavních pohonů růstu Xiaomi. Firma je podle podílu na světovém trhu třetím největším výrobcem chytrých telefonů po americkém Applu a jihokorejském Samsungu.

Výroba aut je součástí strategie „Člověk × auto × domácnost“, jejímž cílem je propojit automobily, chytré telefony a domácí elektroniku prostřednictvím vlastního operačního systému a umělé inteligence.

Na veletrhu IFA Xiaomi zároveň oznámila, že chce v Evropě rozšířit nabídku domácích spotřebičů značky Mijia a vlastních polovodičů řady XRING.

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