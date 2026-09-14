Elektroauta Xiaomi dorazí do Evropy příští rok. Přibzučí i do Česka

Firma to oznámila na technologickém veletrhu IFA v Berlíně.
Mezi partnery patří Emil Frey Germany, Ernst Dello Gruppe, Autohaus Dinnebier, Hahn Automobile, LUEG Mobility Gruppe, Fett & Wirtz, SPT Avior a Penske-Jacobs. Spolupráce má vytvořit základ pro celoplošnou síť prodejců a servisů. Xiaomi tak chce před vstupem na evropský trh vybudovat potřebné zázemí pro zákazníky.
Xiaomi se chystá podle informací iDNES.cz uvést oficiálně svá auta do Česka v příštím roce.
Xiaomi v Číně podle vlastních údajů od zahájení prodeje své elektrické limuzíny SU7 na jaře 2024 dodala zákazníkům již více než 700 000 vozidel. Až donedávna firma se vstupem na evropský trh váhala, protože její výrobní kapacity byly kvůli vysoké poptávce na domácím trhu plně vytížené.
Xiaomi se na rozdíl od konkurentů, kteří se snaží získat podíl na trhu s levnými elektromobily, zaměřuje na segment prémiových a technologicky vyspělých vozů s vyšší marží. Její modelová řada SU7 se v Číně stala nejprodávanějším sedanem s cenou nad 200 000 jüanů (zhruba 620 000 Kč). Nový sportovně-užitkový vůz YU7 pak za prvních 18 hodin od uvedení na trh získal více než 240 000 závazných objednávek.
Automobilový byznys se tak vedle chytrých telefonů stal jedním z hlavních pohonů růstu Xiaomi. Firma je podle podílu na světovém trhu třetím největším výrobcem chytrých telefonů po americkém Applu a jihokorejském Samsungu.
Výroba aut je součástí strategie „Člověk × auto × domácnost“, jejímž cílem je propojit automobily, chytré telefony a domácí elektroniku prostřednictvím vlastního operačního systému a umělé inteligence.
Na veletrhu IFA Xiaomi zároveň oznámila, že chce v Evropě rozšířit nabídku domácích spotřebičů značky Mijia a vlastních polovodičů řady XRING.