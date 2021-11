Autoprůmysl chce dát do roku 2030 do elektromobility jedenáct bilionů

Výrobci automobilů po celém světě plánují do roku 2030 investovat do výroby elektromobilů a baterií více než půl bilionu dolarů (11 bilionů Kč). Vyplývá to z analýzy agentury Reuters. Před necelými třemi lety podobná analýza ukázala, že automobilky chtějí utratit za elektromobily a související technologie 300 miliard dolarů.