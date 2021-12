Přechod k elektroautům v EU ohrozí statisíce míst ve výrobě součástek

Vyplývá to ze studie, kterou pro evropskou asociaci dodavatelů automobilových součástek a systémů CLEPA vypracovala poradenská společnost PwC (výtah ze studie ZDE).

„Studie podtrhuje rizika, která přechod k elektromobilům představuje pro živobytí statisíců lidí,“ uvedla generální tajemnice asociace CLEPA Sigrid de Vriesová. Upozornila rovněž, že dodavatelé automobilových součástek zajišťují většinu výrobních pracovních míst v automobilovém průmyslu.

Evropská komise navrhuje úplný zákaz prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Podle studie by v takovém případě ve výrobě součástek pro tato auta mohlo do roku 2040 zaniknout 501 000 pracovních míst. V produkci součástek pro elektromobily by naopak mohlo vzniknout 226 000 nových míst. Celkově by tak zaniklo 275 000 pracovních míst, píše se ve studii.

Aktuálně v EU pracuje u výrobců komponentů pro autoprůmysl 1,7 milionu lidí, dalších 1,2 milionu zaměstnávají přímo automobilky.

Asociace komponentářů navrhuje cestu ke zmírnění dopadu přechodu na zaměstnanost: „Smíšený technologický přístup, který umožňuje použití syntetických paliv nebo jiných řešení, jako je vodík, by mohl snížit CO 2 o 50 % emisí do roku 2030 a zároveň zachovat současnou pracovní sílu.“

Asociace především upozorňuje, že bruselské návrhy berou v úvahu „pouze emise z výfuků“, přičemž ignorují ty, které se týkají výroby samotných vozidel, používaných paliv či způsobů výroby energie. Aby byly stimulovány technologie s nejnižší „celkovou uhlíkovou stopou“, měly by být emise vozidel v ideálním případě stanoveny na základě životního cyklu s přístupem „od zdroje ke kolu“.

Sigrid de Vriesová apeluje na otevřený technologický přístup, který by měl zahrnovat rychlou elektrifikaci s čistou a obnovitelnou energií, integrovanou technologií čistého spalování s obnovitelnými a udržitelnými palivy.

„Musíme si uvědomit, jakou roli mohou hrát klimaticky neutrální paliva při snižování emisí, zachování volby pro spotřebitele, cenové dostupnosti a zachování globální konkurenceschopnosti Evropy. Technologická otevřenost bude klíčem k uskutečnění spravedlivého přechodu,“ komentuje CLEPA.