„Ve dvou rámcových smlouvách podle webu ministerstvo poptává asi 250 vozidel pro výkon služby policie a zvláštních policejních útvarů,“ popisuje zdopravy.cz.
Ve zbylých dvou smlouvách jde o zhruba 163 elektromobilů, které mají být běžnými referentskými vozidly bez světelného a zvukového zařízení. Ve všech případech mají být vozidla dodávána průběžně po dobu tří let.
Ze zadávací dokumentace
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky osobních silničních automobilů M1 s elektrickým pohonem s co nejdelším dojezdem v km na jedno nabití baterie, kdy v části 3 se jedná o osobní vozidla s elektrickým pohonem typu hatchback nebo kombi nebo víceúčelové vozidlo typu SUV s pohonem kol 4x4 v předpokládaném počtu 125 kusů určených pro výkon služby Policie ČR a zvláštních útvarů Policie ČR s volitelným skrytým zvláštním výstražným zařízením (dále také „VRZ“), které je jednou z položek volitelné výbavy.
Ministerstvo vnitra v zadávací dokumentaci uvádí, že předpokládaný počet automobilů v rámcových dohodách je orientační a slouží pouze pro účely kalkulace nabídkové ceny. „Skutečný počet automobilů vyplyne z podílu předpokládané hodnoty a jednotkové nabídkové ceny za automobily ze strany vybraného dodavatele rámcové dohody a v závislosti na objednané volitelné výbavě vozidel,“ uvedlo ministerstvo.
Ministerstvo nespecifikovalo, kolik vozidel v jednotlivých kalendářních letech nakoupí. Celkový počet se bude odvíjet od výše rozpočtu pro úřad na daný rok. Vyhradilo si také právo v průběhu kalendářního roku neodebrat žádné vozidlo.