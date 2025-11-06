Ministerstvo vnitra plánuje nákup až 400 elektromobilů za půl miliardy korun

Ministerstvo vnitra plánuje nakoupit zhruba 400 nových elektromobilů. O vypsání čtyř zakázek s celkovou předpokládanou hodnotou přes půl miliardy korun informoval server Zdopravy.cz. Víc než polovina aut má být určena pro policii. Nabídky lze podávat do 3. prosince.

„Ve dvou rámcových smlouvách podle webu ministerstvo poptává asi 250 vozidel pro výkon služby policie a zvláštních policejních útvarů,“ popisuje zdopravy.cz.

Škoda Elroq v provedení 85 Selection je ale určená pro přímý výkon služby a policisté plánují testování elektromobilů i od dalších výrobců.
Elroq začíná být populární u strážníků. Městská policie Vítkov z Moravskoslezského kraje si ho pořídila místo Dacie Duster. Jedná se o Elroq Essence 50 s 55 kWh baterií.
Elroq, který si Policie ČR od Škody Auto pronajala, je kromě tradičních polepů vybaven i prvky výstražného zařízení a radiostanicí. Jinak se jedná o běžnou produkční verzi.
Tři elektomobily BMW i3, které byly zapůjčeny policii.
Ve zbylých dvou smlouvách jde o zhruba 163 elektromobilů, které mají být běžnými referentskými vozidly bez světelného a zvukového zařízení. Ve všech případech mají být vozidla dodávána průběžně po dobu tří let.

Ze zadávací dokumentace

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky osobních silničních automobilů M1 s elektrickým pohonem s co nejdelším dojezdem v km na jedno nabití baterie, kdy v části 3 se jedná o osobní vozidla s elektrickým pohonem typu hatchback nebo kombi nebo víceúčelové vozidlo typu SUV s pohonem kol 4x4 v předpokládaném počtu 125 kusů určených pro výkon služby Policie ČR a zvláštních útvarů Policie ČR s volitelným skrytým zvláštním výstražným zařízením (dále také „VRZ“), které je jednou z položek volitelné výbavy.

Ministerstvo vnitra v zadávací dokumentaci uvádí, že předpokládaný počet automobilů v rámcových dohodách je orientační a slouží pouze pro účely kalkulace nabídkové ceny. „Skutečný počet automobilů vyplyne z podílu předpokládané hodnoty a jednotkové nabídkové ceny za automobily ze strany vybraného dodavatele rámcové dohody a v závislosti na objednané volitelné výbavě vozidel,“ uvedlo ministerstvo.

Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?

Ministerstvo nespecifikovalo, kolik vozidel v jednotlivých kalendářních letech nakoupí. Celkový počet se bude odvíjet od výše rozpočtu pro úřad na daný rok. Vyhradilo si také právo v průběhu kalendářního roku neodebrat žádné vozidlo.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

