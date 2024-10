Elektrifikace Škody vázne. Kombík odložen, sedmimístný obr nabírá zpoždění

Ovšem další plány nabírají zpoždění. Škoda loni v dubnu oficiálně oznámila, že v elektromobilitě šlape na plyn. Proti původně plánovaným třem elektrickým modelům chtěla přidat do roku 2026 do nabídky ještě další bateriové vozy, kromě Elroqu ještě malý crossover, kombík a sedmimístného obra. Elektrická ofenziva počítala se šesti novými elektrickými modely, které měly být představeny do dvou let.

„Škoda Auto nabídne kompletní modelovou řadu plně elektrických vozů – Small, Compact, Combi a Space, stejně jako modernizaci rodiny Enyaq,“ vypočítával tehdy mluvčí elektrické řady Škody Jiří Brynda. Je třeba dodat, že mezi premiéry počítá značka také občerstvený Enyaq. „V první polovině roku 2025 navážou nový Enyaq a Enyaq Coupé na své úspěšné předchůdce,“ uvádí aktuálně pro iDNES.cz Jiří Brynda.