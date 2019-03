První seat do zásuvky. Těží z techniky Volkswagenu pro elektromobily

V roce 2020 se celý koncern Volkswagen ve velkém pustí do prodeje elektromobilů. Škoda jako první model uvede velké SUV. Volkswagen nahradí elektrický golf samostatným modelem ID – a teď konečně víme i to, co chystá Seat. Jeho prvním elektromobilem bude sesterský model kompaktního volkswagenu, který se představuje v podobě konceptu el-Born.

Podle zahraničních zdrojů má rudý autosalonový exponát velmi blízko k sériovému modelu. Ten se začne vyrábět v roce 2020 ve východoněmeckém Zwickau. V továrně, kterou Volkswagen upravil speciálně pro výrobu tohoto a dalších elektromobilů.

Elektrický seat zaujme uhlazenými tvary a minimalistickou přídí. Přední nárazník je kraťoučký, stejně tak vzdálenost mezi přední nápravou a dveřmi. Tento efekt je dále podpořen protažením čelního skla dopředu, takže el-Born nese určité rysy MPV. Že studie vychází z reálného automobilu, to dokládá použití normálních klik dveří nebo předních a zadních světel prostých jakýchkoliv výstřelků.

Interiér je velmi vzdušný. Napomáhají tomu velká okna, ale také velmi štíhlá palubní deska, z níž vystupují do prostoru jednotlivé důležité prvky – přístrojový štít s ovladačem převodovky po straně, multimediální systém nebo úplně vlevo ovládací panel světel. Celé to trochu připomíná BMW i3, konkrétní tvarová řešení jsou ovšem v seatu originální.

Díky použití modulární platformy MEB, navržené přímo pro elektromobily koncept seatu téměř postrádá středový tunel. Ten tu sice ve skutečnosti je, ale jen kvůli tomu, aby bylo kam umístit odkládací schránky a loketní opěrku. Samotná podlaha je totiž plochá a po celé délce kabiny ukrývá baterie. Vpředu je proto místa na rozdávání, vzadu to však už tak šokující není. El-Born je přece jen kompaktní vůz, a tak nabízí ve druhé řadě podobný prostor jako srovnatelné konvenční vozy.

Na technické údaje je Seat zatím skoupý, známe jen parametry pohonného ústrojí. Výkon má hodnotu 150 kW, což se promítá do zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,5 sekundy – podobně svižně jako současný benzinový Leon 2.0 TSI o výkonu 140 kW. S bateriemi s kapacitou 62 kWh má seat ujet na jedno nabití 420 kilometrů. K tomu koncept el-Born přidává systémy pro autonomní jízdu druhého stupně.

Sériová podoba studie el-Born zamíří do prodeje v příštím roce. Ještě předtím Seat přinese souběžně představené sportovní SUV Cupra Formentor.