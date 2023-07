Autovideo týdne: Česká premiéra elektrorollse byla v obýváku nad Prahou

Rolls-Royce představil nový model Spectre zaparkovaný přímo u vzorového loftu v 9. patře stále ještě nedostavěného objektu Vanguard Prague v pražských Modřanech (bývalá továrna na letecké přístroje Microna/Mikrotechna).

Na rozdíl od prezentace Porsche Panamery před 14 lety ve Světovém finančním centru v Šanghaji, kam auto muselo putovat trochu krkolomně ve svislé poloze v nákladním výtahu, se první elektrický model značky Rolls-Royce dopravil na tuzemskou premiéru důstojně obřím výtahem pro auta. Projekt Vanguard Prague se stylovými lofty totiž umožní jejich majitelům zaparkovat automobil hned vedle obýváku.

Téměř 5,5 metru dlouhé auto na obřích 23“ kolech působí na vlastní oči opravdu impozantně. Však je to také model spřízněný s obřím phantomem. Naopak světlomety jsou jen miniaturní a vypadají, jako by tam byly dány jaksi dodatečně. Velkou roli hrála aerodynamika, k níž přispívá nízká silueta přídě s tradiční maskou, která je dokonce nejširší v historii značky.

Poprvé je ale také falešná, neboť elektromobilu stačí menší chladiče umístěné pod nárazníkem. Na přání může mít diodami osvícené lamely. Požadavku co nejmenšímu odporu vzduchu se musel podřídit i tvar tradiční sošky „Ducha extáze“. Ta může být na přání i ve variantě z polykarbonátu s modrým podsvícením. Neméně impozantní je auto i z druhé strany. Splývavá záď fastbacku totiž vypadá, jako by nechtěla nikdy skončit.

Míň izolace

Od vnějšího prostředí pečlivě odtlumená kabina je vozům Rolls-Royce tradičně vlastní. Spectre přesto přináší zcela novou dimenzi cestování. Konstruktéři prý dokonce museli ubírat hlukovou izolaci, jinak by prý bylo ticho v kabině nepřirozené, a pro někoho až nepříjemné.

Kabina je učiněnou pastvou pro oči a použité materiály a zpracování úžasným zážitkem. „Show“ předvádějí i obří, téměř 1,5 m dlouhé dveře, které se otevírají proti směru jízdy. Lze tak učinit manuálně, ale většina majitelů to svěří elektromotorkům. Po usazení totiž stačí sešlápnout pedál brzdy nebo zmáčknout ovladač na středovém tunelu; a jede se.

Většina zájemců o model Spectre již nějaký Rolls-Royce má. Přesto to pro ně bude nová zkušenost. Místo benzinu totiž budou „tankovat“ ampéry, a to stejnosměrným proudem nabíjecím výkonem až 195 kW. V případě střídavého to je běžných 11 kW. Konektor má auto v pravém zadním blatníku a pro oba kabely je uzpůsobeno místo v prohlubni kufru. Kufrům ani piknikovým košům tedy překážet nebudou.

Základem 5 453 mm dlouhého, 2 080 mm širokého a 1 559 mm vysokého vozu je celohliníková platforma „Architektura luxusu“, známá již z modelů Phantom a Cullinan. Bezmála třítunové auto, které je po technické stránce do značné míry spřízněné pro změnu s BMW i7, pohání dva synchronní elektromotory s permanentním buzením s celkovým výkonem 430 kW (585 k) a točivým momentem 900 Nm. Jedná se tedy o čtyřkolku, která dokáže jet stovkou již za 4,5 s a na jedno nabití ujede až 530 km. Udávaná spotřeba je 21,5 kWh/100 km, což vychází na využitelnou kapacitu trakční baterie cca 114 kWh. Však má také hmotnost rovných 700 kg. Nový model kvůli lepší obratnosti disponuje standardně systémem řízení všech kol a k potlačování náklonů při jízdě využívá aktivní stabilizátory.

Cena nebyla oficiálně ohlášena, již předem ale bylo známo, že se Spectre pohybuje cenově mezi modely Cullinan a Phantom. Podle současného kurzu koruny jeho cena „od“ údajně vychází v přepočtu na necelých 9,5 milionu s daní. Takové auto ale v praxi nikdy existovat nebude, protože zákazníci si nechávají svůj vůz všemožně vyšperkovávat prostřednictvím velmi širokého programu personalizace Bespoke.

Tlusté vzorníky barev karoserie a čalounění jsou ale jen informativního charakteru. Fakt, že si kožené čalounění představujete přesně v barvě kabelky, kterou má vaše manželka právě s sebou, vezmou v showroomu Rolls-Royce Motor Cars Prague jako tu nejsamozřejmější věc na světě. Stejně jako skutečnost, že dřevěné obklady musí ladit s vybavením vaší jachty.

Málokdo si nechá ujít možnost „hvězdné oblohy“ na stropě či tisíce světelných diod ve vnitřních výplních dveří a na palubní desce. Není tedy divu, že průměrná cena tohoto kolosálního fastbacku se potom pohybuje někde na úrovni 12 až 13 milionů korun.

První zákazníci převezmou nové auto od Rolls-Royce Motor Cars Prague koncem letošního roku. Ti, co nebyli dostatečně rychlí a nezamluvili si auto, když ještě nebyl znám jeho design ani jméno (ano, i to je u exkluzivních značek možné), tak si počkají minimálně dva roky. Pražský dealer v loňském roce prodal 37 vozů značky Rolls-Royce, letos to bylo za prvních pět měsíců 15 aut. Ne všichni kupci ale pocházejí z České republiky a ze Slovenska, mnozí jsou i ze vzdálenějších destinací.