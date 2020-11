Kouzla s čísly. Evropa v září poprvé registrovala víc elektroaut než dieselů

Podle analýzy společnosti JATO Dynamics začala v Evropě v září elektrická revoluce. Poprvé v historii se stalo, že dieselové vozy v registracích zůstaly nejen za benzinovými, ale i za těmi, které JATO označuje jako EV, tedy elektrické či spíše elektrifikované. Je známá věc, že ekonomická krize se méně dotýká dražších aut než těch levnějších.

Během letošní koronavirové sezony se propadly prodeje řady značek, ale třeba Tesla prodala víc aut než loni. Zároveň byla letos uvedena na trh řada nových elektromobilů i mainstreamových značek jako Peugeot či Volkswagen. Nabídka elektromobilů se prokazatelně rozšiřuje a nachází si stále víc zákazníků.



Samotná statistika společnosti JATO Dynamics, která hovoří o tom, že EV aut bylo v září 25 % ze všech registrací, ale realitu hodně ohýbá. Počítá do jedné skupiny nejen všechny stoprocentní elektromobily, ale také plug-in hybridy, klasické hybridy a mild-hybridy. Vzhledem k tomu, že některé automobilky mají mild-hybridy v celých, nebo téměř celých modelových řadách (např. BMW), je to poněkud statistické čarování. Třeba šestiválcový diesel s technologií mild-hybrid v BMW 6 Gran Turismo je ve statistice řazen nikoli do dieselů, ale do kategorie EV.

Hybridy a mild-hybridy činily z celkového počtu tzv. EV vozů celých 53 %, přičemž jejich registrace meziročně vzrostly o 124 %. S 32% podílem dominovaly značky Toyota a Lexus, prodeje však táhly i značky Ford, Suzuki, Fiat a BMW. Například u modelu Ford Puma tvořily mild-hybridy

69 % všech jeho registrací, u Fiatu 500 to bylo 59 %, u Fiatu Panda 41 %.

Pravdou také je, že počet prodaných stoprocentních elektromobilů a

plug-in hybridů skutečně roste. V září byl nejprodávanějším evropským vozem Volkswagen Golf s 28 731 registracemi, ale Tesla Model 3 zaznamenala 15 702 nových registrací, Renault Zoe 11 023. A počet elektromobilů na silnicích bude růst. Podle zprávy zveřejněné americkou agenturou Allied Market Research představoval celosvětový trh elektrických vozidel v roce 2019 162,34 miliardy dolarů, v roce 2027 to bude už 802,81 miliardy dolarů.