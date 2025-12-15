Elektromobily v USA narazily na strop, bez dotací jsou prodeje daleko za plány

Martin Šidlák
Prodeje nových elektromobilů v Evropě soustavně rostou, jejich podíl na nově registrovaných vozech dosáhl ke konci října letošního roku 16,4%. V USA se ale tento podíl zastavil zhruba na hranici 7 procent a na sekundárním trhu mají elektroauta velký problém s propadem ceny. Nejhůř si v tomto směru vede Tesla.

Americký a evropský trh s automobily se v mnohém liší. Ať už zájmem o různé typy vozidel, tak daňově, cenou pohonných hmot, elektřiny apod. Ve velké zkratce si ovšem řekněme, že trh v Americe je svým způsobem svobodnější, víc se řídí poptávkou zákazníků, méně ideologií. Výrazně se proto liší třeba v poptávce po elektromobilech.

34 fotografií

V Evropě je poptávka ovlivňována jak různou formou dotací, které se mění v čase i pro různé skupiny zákazníků, masivně se dotuje výstavba dobíjecích stanic apod., tak nelze plně pominout ani ideologický tlak. Neřešme ovšem teď, jestli je to dobře nebo špatně, elektromobily můžou být pro někoho skvělým dopravním prostředkem a nelze zpochybnit ani jejich pozitivní dopad na ovzduší ve městech ve srovnání s diesely splňujícími normu Euro 3.

Avšak zajímavý může být podhled do USA, jak si elektromobily vedou na svobodném trhu, kde skončily federální pobídky. Poptávka po nových elektromobilech se tam ustálila na 6,9% podílu na trhu. Na druhé straně nabídka ojetých elektromobilů vzrostla za poslední rok o 61,8 % a jejich ceny dost výrazně klesají. Podle portálu ISeeCars tvoří elektromobily polovinu z 10 nejprodávanějších ojetých vozů s největším poklesem cen za posledních 12 měsíců. Nejvíc na hodnotě ztratily modely Tesla X, S a Y.

Tesla Model Y

„Elektromobily mají svou roli na trhu s novými a ojetými vozy,“ řekl Karl Brauer, výkonný analytik společnosti iSeeCars, „ale tato role nebude na úrovni, kterou mnoho vládních a soukromých zastánců elektromobilů již roky propaguje. Vše, od podílu na trhu po ceny, naznačuje, že poptávka po elektromobilech dosáhla svého vrcholu a v příštích letech pravděpodobně poklesne.“

Ještě před několika lety byly běžné předpovědi, že elektromobily budou do roku 2030 tvořit 20 až 50 % prodeje nových vozidel. Podle společnosti Cox Automotive se však podíl nových elektromobilů na trhu v USA zastavil na 6,9 % a za posledních 12 měsíců dokonce poklesl. Většina nových elektromobilů je dražší než jejich benzínové ekvivalenty.

S rostoucím počtem elektromobilů na silnicích roste i nabídka ojetých elektroaut. Například v prvním týdnu července 2025 bylo v prodeji o 61,8 % více ojetých elektromobilů než v prvním týdnu července 2024. Pro srovnání, nabídka ojetých benzínových automobilů vzrostla v USA ve stejném období pouze o 22,2 %.

Poptávka po ojetých elektromobilech však nedrží krok s rostoucí nabídkou, a proto ceny ojetých elektromobilů i nadále klesají, zatímco ceny ojetých benzínových modelů rostou. V červnu 2025 ceny elektromobilů klesly o 4,8 % ve srovnání s předchozím rokem, průměrné ceny benzinových ojetin naopak vzrostly o 5,2 %.

„Zákazníci kupující ojeté vozy se zaměřují především na hodnotu. Pro ně mají ojeté elektromobily o 1 200 dolarů nižší hodnotu než benzinové vozy, a ať už tento trh milujete nebo nenávidíte, nelze s tím nic dělat,“ řekl Brauer.

Při pohledu na to, které ojeté modely ztrácejí nejvíce na hodnotě, hrají elektromobily opět neadekvátně velkou roli. Elektromobily tvoří pouze 3,3 % trhu s ojetými vozy ve věku 1 až 5 let, ale zaujímají 50 % ze seznamu deseti aut s největším poklesem hodnoty. Nejde teď o ztrátu ceny mezi novým a ojetým autem, ale rozdíl, kolik průměrně stálo stejné ojeté auto před rokem a letos.

10 aut s největším poklesem ceny mezi červnem 2024 a červnem 2025 v USA

  1. Tesla Model S: – 15.8%
  2. Tesla Model X: – 15.5%
  3. Tesla Model Y: – 13.6%
  4. Ford Explorer Hybrid: – 10.0%
  5. Jeep Gladiator: – 9.6%
  6. Tesla Model 3: – 9.4%
  7. Maserati Levante: – 7.9%
  8. Porsche Taycan: – 7.0%
  9. Chrysler Voyager: – 6.6%
  10. Lincoln Aviator: – 5.9%

Elektromobily průměr: – 4.8%

Jaká je situace ojetých elektromobilů v Česku?

„Nové elektromobily klesají na ceně rychleji než vozy se spalovacím motorem, zejména v prvních dvou letech. Poté se však pokles zpomalí a na sekundárním trhu už se chovají podobně jako spalovací auta,“ říká Lukáš Kučera, šéf „Elektrotýmu“ AURES Holdings, provozovatele sítí AAA AUTO a Mototechna.

I podle statistik AAA AUTO se elektromobily v prvních dvou letech znehodnocují výrazně rychleji než spalovací auta, ale následně se pokles ceny zpomaluje. „Nové elektromobily ztrácejí v prvních dvou letech až 30 až 40 % hodnoty. Tří až pětileté vozy klesají na ceně už jen o 5 až 10 % ročně. Po pěti letech je rozdíl v poklesu hodnoty mezi spalovacími a elektrickými vozy minimální,“ tvrdí Kučera.

„Když si koupíte novou Teslu Model 3, její cena klesne zhruba o 30 % za první dva roky, ale poté už se drží stabilně. Například pětiletá dnes stojí kolem 450 tisíc Kč, což je srovnatelné s podobně starými spalovacími vozy v dané třídě,“ dodává.

„Při výběru elektromobilu si lidé stále častěji vybírají nejen podle ceny a dojezdu, ale i podle záruky na baterii. Například Tesla Model 3 má záruku 8 let nebo 192 000 km, což výrazně zvyšuje její hodnotu na trhu ojetin,“ říká Kučera.

Síť AAA AUTO prodala v roce 2024 celkem 880 elektromobilů, což je dvojnásobek oproti roku 2023, kdy to bylo jen 400 vozů. Za necelých 11 měsíců letošního roku 2025 je to už téměř 1800 elektromobilů – nárůst je tedy každoročně dvojnásobný.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)


10. prosince 2025,  aktualizováno  18:51

