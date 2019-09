Prodeje elektroaut se samy nerozběhnou. Čeká se na dotace a velký průšvih

Hrozí kolaps? KOMENTÁŘ Automobilky se konečně ozvaly, když doteď víceméně mlčely. Začal to stejně jako Dieselgate vlastně Volkswagen. Ten kromě toho, že si po aféře s manipulacemi v USA nasypal popel na hlavu, výrazně změnil strategii a ve velkém rozjel projekt elektromobilita. Přidaly se i ostatní značky, které místo toho, aby bojovaly za postupné regulace třeba i vyhrožováním drastickým úbytkem počtu pracovních míst v celé Evropě, tak víceméně pokorně přijaly všechny restrikce. „Německo je na pokraji recese a automobilový průmysl je pro jeho ekonomiku zásadní. Výrobci automobilů, jako jsou Volkswagen, Daimler nebo BMW, i dodavatelé komponentů jako Bosch, Continental nebo Schaeffler v zemi zaměstnávají asi 830 000 lidí a jsou provázané se všemi od výrobců strojů po reklamní agentury a úklidové služby,“ píše Automotive News Europe. Jestliže nedávno personální šéf Škodovky Bohdan Wojnar v rozhovoru tvrdil, že firma nebude propouštět, bylo to možná spíš zbožné přání nebo krátkodobý výhled. Výroba elektroaut nepotřebuje tolik dělníků, méně prodaných aut bude také znamenat méně zaměstnanců. Větší počet přijatých vývojářů na aplikace pro využívání elektrokoloběžek to nezachrání.

Když nebudou lidé kupovat elektroauta a raději si nechají déle svoje staré se spalovacím motorem, co se stane? Vzdají se automobilky všech příjmů a budou je dotovat ze svého? Nebo se dotací ujmou státy, které je spojí s různou formou sankcí, zákazů vjezdu pro auta se spalovacím motorem apod.? Na dotace pro zákazníky na nákup elektroaut to minimálně v Česku rozhodně nevypadá a různé evropské dotační programy budou s rostoucím objemem prodejů bezpochyby utlumovány. Elektromobily mají své místo na trhu, jejich vývoj je důležitý pro výzkum skladování energie, vývoj lepších baterií, pro část lidí mají svůj smysl a kouzlo. Ale v současné podobě přes ně nevede cesta k lepšímu životnímu prostředí na planetě, jen k hrozícímu ekonomickému kolapsu. Tlak na snižování emisí má být postupný a ne zacílený hlavně na osobní automobily, ale i na lodě (více čtěte zde), výrobu, zemědělství apod. Ať nejdou investice jen do elektromobilů, ale i do snižování emisí u spalovacích motorů, případně do vodíkových aut.