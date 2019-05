Elektromobily jsou pro zámožné. 80 % se prodá v bohatých zemích Evropy

Výše hrubého domácího produktu (HDP) má přímý vliv na prodej elektromobilů, ukazuje studie Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). Většina z nich se prodá jen v šesti zemích s nejvyšším HDP.



80:20 Paretovo pravidlo Paretův princip nebo Paretovo pravidlo nebo též pravidlo 80/20 bylo formulováno na základě pozorování italského ekonoma Vilfreda Pareta. Podle Pareta pramení 80 % důsledků z 20 % příčin. Například 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů. Příklady Paretova principu lze vysledovat v různých oblastech života a lidské činnosti. Zdroj: wikipedia

Údaje ACEA za rok 2018 ukazují, že všechny země s podílem prodejů elektrických aut pod jedno procento – a takových zemí je v EU polovina – mají HDP nižší než 29 000 eur na obyvatele. To je případ zemí jižní (Řecko, Španělsko, Itálie) a východní Evropy. Například v Lotyšsku bylo v loňském roce prodáno pouze 93 elektromobilů. Z hlediska procentuálního podílu vykazuje nejnižší čísla Polsko, kde elektromobily loni tvořily jen 0,2 % prodejů. Druhé je Slovensko (0,3 %), třetí Řecko (0,3 %) a čtvrté Česko (0,4 %). Naopak podíl nad 3,5% se vyskytuje pouze v zemích s HDP vyšším než 42 000 EUR, jako jsou Finsko, Nizozemsko a Švédsko.

Automobilky přitom svorně říkají, že bez elektromobilů nepůjde dosáhnout emisních cílů EU. Instituce EU nedávno schválily nové nařízení o CO 2 pro osobní automobily, které stanovilo cíle snížení emisí o 15 % do roku 2025 a o 37,5% pro rok 2030. Pro rok 2021 byla v roce 2013 schválena hranice průměrných flotilových emisí na 95 g CO 2 / km. Za překročení budou automobilky platit pokuty.

Češi na elektřinu hned tak nepřepřáhnou

Zájem českých motoristů brzdí především vysoké ceny elektromobilů. Vyplývá to ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), to je think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, který se zaměřuje na analýzu veřejných politik.. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v ČR zaregistrováno 132 elektromobilů a 1416 vozů s hybridně-elektrickým pohonem. Prodej nových osobních aut s konvenčním pohonem dosáhl 59 616 vozů.

Podle studie má největší vliv na rozhodování českých spotřebitelů pořizovací cena elektromobilů, která je stále výrazně vyšší než u auta se spalovacím motorem. Při sníženy ceny elektromobilu o sto tisíc korun by se podle IDEA ovšem zvýšil zájem pouze o polovinu procentního bodu.

Cena však není jediný důvod, proč prodej elektromobilů v Česku vázne. Většina dotazovaných se obává i technických specifik elektrických aut. Jde zejména o nedostatek servisů pro elektromobily a krátkou životnost baterie. Problémem je i krátký dojezd těchto vozidel a málo dobíjecích stanic, což zatím nekompenzují nižší náklady na provoz aut.

Motoristy by k nákupu elektromobilů mohla podle studie přesvědčit státní podpora. Ta funguje v řadě zemí, například daňovým zvýhodněním, příspěvky na nákup a dalšími výhodami. V případě státní podpory by většina lidí byla ochotna koupit elektromobil, který by byl dražší zhruba o 40 000 korun proti klasickému autu.

Česko o podobných programech neuvažuje. Premiér Andrej Babiš v březnu uvedl, že stát bude pokračovat ve vypsaných programech pro podnikatele a úřady. Řekl, že stát dal 1,2 miliardy korun na rozvoj infrastruktury, zejména výstavby dobíjecích stanic, a pokračují dotační programy za půl miliardy Kč, respektive 270 milionů Kč na pořizování ekologických aut. Jsou však určeny pro podniky, respektive státní úřady a organizace, nikoli pro fyzické osoby.