Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne

Globální registrace elektromobilů se v loňském roce zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. V letošním roce však růst zřejmě zpomalí, a to kvůli uvolnění cílů elektrifikace po celém světě. S odvoláním na údaje poradenské společnosti Benchmark Mineral Intelligence (BMI) to uvedla agentura Reuters. Většina elektromobilů je z Číny.

Globálním trhem s elektromobily v loňském roce otřásly radikální změny politiky, včetně Spojených států v otázce elektrifikace a uvolnění emisních norem v Evropské unii, uvedl manažer dat BMI Charles Lester. V prosinci byl tak růst počtu registrací bateriových elektromobilů a plug-in hybridů nejnižší od února 2024, když se zvýšil o šest procent na téměř 2,1 milionu vozů.

V Číně se loni prodej elektromobilů zvýšil o 17 procent na 12,9 milionu. V Číně se přitom vyrobilo 71 procent elektromobilů prodaných po celém světě. V Severní Americe prodej klesl o čtyři procenta, z toho v samotném prosinci o 39 procent. Přispělo k tomu ukončení daňových úlev ve Spojených státech. V Evropě počet registrací naopak o 33 procent vzrostl, ve zbytku světa se zvýšil o 48 procent.

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

BMI očekává, že letos se po celém světě prodá 23,9 milionu elektromobilů, což by bylo o 15,7 procenta více než loni. Tempo růstu by mělo zrychlit v Číně, kde se očekává zvýšení prodeje o 21 procent. Naopak v Evropě růst podle odhadů zpomalí na 15 procent a ve zbytku světa na 26 procent. V Severní Americe se letos čeká pokles prodeje o 23 procent, z toho v USA prodej klesne o 29 procent.

Evropská komise vydala pokyny k minimálním cenám čínských elektromobilů

Centrum dopravního výzkumu (CDV) začátkem ledna uvedlo, že v Česku si lidé v loňském roce registrovali více než 21 000 elektromobilů, o rok dříve to bylo 14 000 vozů. Celkový počet elektromobilů na českých silnicích loni dosáhl téměř 58 000. Podíl osobních elektromobilů mezi všemi osobními vozy registrovanými v Česku činil 0,85 procenta.

Analytická společnost J.D. Power v prosinci odhadla, že za rok 2025 se po celém světě prodá 92,1 milionu vozů. To by znamenalo téměř o čtyři procenta více než v roce 2024.

