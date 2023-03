KOMENTÁŘ: Auta vykucháme, elektro zavedeme! Budoucnost mobility dle Cimrmana

Za dvanáct let se u nás v Evropě přestanou prodávat auta se spalovacími motory. Do té doby ty zbývající brutálně zdraží. Ani elektromobily do té doby nezlevní, naopak. Baterie jsou stále ultradrahé a o jejich zlevňování kvůli nedostatku surovin vůbec není řeč. Leda ve snech zelených utopistů… Vždyť za poslední dekádu žádné razantní zlevnění elektrických aut nenastalo, přestože bylo experty tisíckrát předpovídáno. A tak dnes nejmenší miniauto na baterky (o něco větší než angličák) stojí 540 tisíc korun (Dacia Spring). Ujede na jedno nabití asi 230 kilometrů, tedy stejně jako o něco větší ojeté elektrické auto (pětiletý Nissan Leaf se zhruba sto tisíci ujetými kilometry).

A tak se zrodil nápad. Přišli s ním ve Francii. Vykucháme stará auta s minimem elektroniky a dáme do nich baterky a elektromotor. Do nových by to nešlo, jsou moc složitá a komplexní. Super, ne? Na pařížském autosalonu loni na podzim takových kousků vystavovali spoustu, psali jsme tenkrát o novém trendu.