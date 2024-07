Elektrická auta nehoří častěji, hašení je však extrémně náročné a nebezpečné

Požárům bateriových vozidel se před nedávnem věnovala například Dekra, podle které jde hlavně o to, že bateriová auta hoří velmi rychle a velmi dlouho. Zároveň jsou však elektrická auta k požárům ve srovnání se spalovacími vozidly méně náchylná. Markus Egelhaaf z německé Dekry navíc zdůraznil, že problém není tolik v elektromobilech, ale spíše v hybridech, které statistiky požárů v Německu vedou.

Požáry bateriových vozidel jdou pak rozdělit do tří kategorií. Buď příčina nesouvisí s pohonným ústrojím, požár způsobí 12V baterie, kterou mají i spalovací vozidla nebo dojde ke zkratu či závadě, například při nabíjení. U spalovacích aut nejčastěji dochází k požáru vinou vadného palivového potrubí nebo vadné elektroinstalace.

„Celkově můžu konstatovat, že riziko požáru není u aut s elektrickým pohonem o nic větší než u jiných aut. Tradiční auta na benzin či naftu se nejčastěji vznítí během jízdy či bezprostředně po ní. Elektromobily během nabíjení,“ popsal Egelhaaf a zdůraznil, že samotné elektromobily jsou ovšem viníkem požáru opravdu jen zřídkakdy.

Když už hoří, jde do tuhého

V souvislosti s požáry elektromobilů se nejčastěji hovoří o riziku požáru samotné lithium-iontové baterie. To je totiž opravdu velký problém. Ale aby k němu došlo, musela by být baterie mechanicky poškozena (například po nehodě) nebo by v ní muselo dojít k závadě a následné chemické reakci, která by vedla k extrémnímu nárůstu teploty. Všechny baterie jsou tvořeny z několika samostatných článků a stačí, aby se to stalo jen v jednom z nich.

Paradoxně však hasiči často ochranný plášť baterie musejí prorazit, aby ji zvládli dostatečně ochlazovat, čímž zabrání horším škodám, a nakonec i požáru, který by takřka nebylo možné zlikvidovat. A právě proto, že je hašení tak náročné, hasiči jej pravidelně zkoušejí a učí se, jak s hořícím elektromobilem, třeba i v podzemních garážích, pracovat.

Základem je auto z garáží, a to za neustálého ochlazování baterií, dostat ven. K tomu velmi dobře slouží speciální vozíky vyvinuté olomouckými hasiči. Ty se umístí pod kola auta a díky tomu je s vozidlem jednodušší a rychlejší manipulace. „Sada pro manipulaci s vozidly slouží především k evakuaci nepojízdných automobilů a lehkých užitkových vozů o okamžité hmotnosti kolem 4 tisíc kilogramů tam, kde je výškově či jinak omezený přístup těžké techniky a odtahové služby. Jedná se tak hlavně o podzemní garáže, vícepodlažní parkovací objekty, parkovací domy či střešní parkoviště s plošinovými autovýtahy. Nespornou výhodou je, že můžeme díky těmto technickým prostředkům pohybovat i s automobily uzamčenými, poškozenými a nepojízdnými. Zároveň však v případě použití manipulačních vozíků nedochází k sekundárním škodám,“ popsali hasiči.

Následně je elektromobil potřeba umístit do speciální kontejneru, který je naplněn buď vodou nebo pískem. Auto v něm musí zůstat i několik dnů, aby bylo jisté, že se baterie či jakékoliv jiné součásti auta znovu nevznítí. V současné době mají hasiči k dispozici 10 takových kontejnerů a během letošního a příštího roku plánují pořídit dalších 12 tak, aby na každém hasičském záchranném sboru kraje byl k dispozici alespoň jeden.

Zajímavá je i česká statistika požárů elektrických vozidel. Nicméně hasiči do této statistiky počítají jak elektromobily, tak hybridy, elektrokoloběžky, elektrokola i plug-in hybridy. Zatímco v roce 2019 hasiči evidovali čtyři takové požáry, o rok později už jich bylo 9 a v loňském roce 82. Jakkoliv to vypadá jako velký skok, je potřeba si uvědomit, že právě v posledních několika letech zažívají boom jak elektromobily, tak ovšem také koloběžky a kola s elektrickým pohonem.