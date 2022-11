Strašák elektromobil: vyvracíme bludy, vysvětlujeme, školíme

Článek Je redaktor užitečný idiot? Odpovídáme čtenáři rozčílenému elektromobily vzbudil velký čtenářský ohlas, v době psaní těchto vět k němu příslušelo bezmála 1 450 diskuzních příspěvků. A já, jakožto autor, dostal za úkol na některé z nich odpovědět.

Všech 1 450 jsem jich opravdu nepřečetl, ale snažil se vybrat z těch s větším množstvím doporučení ostatních diskutujících a zejména ty, které mají možnost diskuzi někam posunout. Což varianty na téma „redaktor je idiot, avšak nikoli užitečný“, ve vší úctě k pisatelům, nejsou.

1 Uhasit elektromobil je noční můra

Sorry, ale tvrzení „Další věcí je, že samotné auto hoří a hasí se úplně stejně jako kterýkoli jiný vůz. Komplikovanější je to s hořením akumulátoru ...“ je jenom další nesmyslná demagogie. Elektro auto se nehasí stejně, právě kvůli akumulátorům. Zkuste se zeptat hasičů. To můžu rovnou tvrdit, že hašení malého ohníčku na zahradě je stejné jako hašení požáru ropného vrtu. Ano, obojí stačí ochladit a zabránit přístupu kyslíku. Přesto je realizace „drobně“ rozdílná.

Není to demagogie. Tvrzení „... samotné auto hoří a hasí se úplně stejně jako kterýkoli jiný vůz. Komplikovanější je to s hořením akumulátoru...“ totiž popisuje dva různé děje:

hoří auto, nikoli akumulátor hoří auto, včetně akumulátoru

Ale dobře, zeptejme se hasičů a dále nechme hovořit jednoho z nejpovolanějších, vedoucího Hasičského záchranného sboru Škoda Auto, Zbyška Orzecha.

„Pokud vznikne požár s možnou příčinou technické závady na elektroinstalaci 12V, jsou průběhy požárů téměř totožné. V obou typech požárů vzniká druhotné nebezpečí, a to u konvenčních vozidel to jsou ropné produkty, ať už jejich únik na volné prostranství s možností ohrožení životního prostředí, tak případně jejich únik, který bude podporovat již probíhající požár,“ vysvětluje Orzech a pokračuje: „U elektromobilů je druhotným nebezpečím vysokonapěťová baterie, která vlivem působení tepla u probíhajícího požáru může vykazovat nestandardní stavy, tedy možné zahřívání nad provozní teplotu. Tím by mohla být nastartována chemická reakce uvnitř jednotlivých modulů baterie a možný vznik požáru vysokonapěťové baterie po již likvidovaném požáru vozidla.“

Organizace Dekra uspořádala extrémní crash-test elektromobilu Nissan Leaf první generace. Akumulátor byl zničen, požár se ale nekonal.

Jak se postupuje v případě, kdy dojde k „thermal runaway“, tedy prudké exotermní reakci v akumulátoru?

„HZS Škoda Auto podniká praktická odborná cvičení s kolegy z Libereckého a Středočeského kraje. Pro lokalizaci a likvidaci požáru jsou využívány útočné proudy (suchá pěna, resp. běžná střední pěna) a pro stabilizaci vysokonapěťové baterie je nasazováno vysokotlaké hasící a řezací zařízení z výbavy HZS Škoda Auto. Celková likvidace se stabilizací vysokonapěťové baterie byla provedena za cca 20 minut. Následně je baterie vyjmuta ze svého umístění a odvezena do tzv. karanténního místa z důvodu eliminace možného jejího vznícení,“ vysvětluje šéf hasičů.

Ta „zmačkaná matrace“ uprostřed bývala akumulátorem. I takto extrémní destrukce se při crash-testu Dekry obešla bez kouře a ohně.

Vědí hasiči u každého modelu elektromobilu, kde je odpínač vysokonapěťové části instalace od akumulátoru, aby s vozem mohli bezpečně pracovat?

„Ano, ke každému modelu existuje bezpečnostní list. V případě, že dojde k havárii u elektrických modelů Škoda Auto a jsou vystřeleny airbagy, tak dochází automaticky k odpojení vysokonapěťové baterie v řádů desetin sekundy. Z toho vyplývá, že ve většině případů havárie vozu Škoda Auto je již vysokonapěťová baterie odpojena,“ doplňuje Zbyšek Orzech.