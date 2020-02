Praha diesely nezakáže, elektromobily však věčně zdarma parkovat nebudou

Omezení platí v řadě německých měst, kde se většinou vztahují na auta, která plní emisní normu Euro 5 nebo nižší. Do belgického Bruselu, Antverp a Gentu nesmí od začátku letošního roku auta, která nesplňují vyšší emisní normu než Euro 3. Zákazy se vesměs netýkají moderních naftových motorů, které jsou na zcela jiné úrovni z hlediska objemu vypouštěných látek. Ovšem třeba Řím letos v půlce ledna operativně zakázal kvůli aktuální smogové situaci vjezd všem dieselům bez ohledu na to, jakou emisní normu plní.



Praha zatím podobné opatření nechystá. „Zkušenosti z měst, které zavedly omezení vjezdu vozidel s dieselovými motory, ukazují, že tato regulace je slepou uličkou,“ říká pro iDNES.cz náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. „Hodnota sledovaných emisí neklesá, což může být dáno skutečností, že pro rezidenty a abonenty často existuje řada výjimek, o kterých se veřejně moc nehovoří. Praha v současnosti pracuje na studii proveditelnosti mýtného systému, která bude hotová v nejbližších měsících.“

Pro takovou věc by se musel měnit zákon a vyhlášky týkající se mýtného a provozu na pozemních komunikacích. Praha zatím už loni začala víc kontrolovat auta, zda nemají odmontovaný filtr pevných částic, a zvýhodnila majitele elektromobilů a plug-in hybridů tím, že jim umožnila parkovat zdarma v modrých a fialových zónách.

Plug-in hybridní Škoda Superb iV

V roce 2020 uvedou automobilky na český trh 18 plug-in hybridů a nejméně 15 elektromobilů a tato výhoda určitě bude pro velkou skupinu zejména firemních zákazníků jednou z hlavních motivací pro nákup. Tato vozidla patří k těm nejvýkonnějším v dané modelové řadě a u prémiových značek stojí plug-in hybrid stejně jako dosud nejvýkonnější diesel. S dobíjením si majitel moc hlavu lámat nebude, ale zaparkuje po celé Praze zdarma, místo toho aby si každý rok jako podnikatel platil desítky tisíc korun za roční povolení platné navíc jen pro jednu městskou část.

Vedení hlavního města si to uvědomuje a uvažuje o změnách. V současnosti řidič elektromobilu se speciální značkou začínající EL parkuje zdarma automaticky, majitel elektrického vozidla, které takovou značku nemá, ať už proto, že ji nechce, nebo si auto koupil před začátkem platnosti těchto registračních značek, se musí registrovat za symbolický poplatek do systému placeného stání.

„Uvědomujeme si, že množství takzvaných čistých automobilů neustále roste a poroste. V současnosti existuje pracovní skupina, která se touto problematikou zabývá a jejím úkolem je mimo jiné i návrh úpravy současného celoplošného zvýhodnění. Jaký bude konkrétní závěr nelze aktuálně říct,“ uvádí Adam Scheinherr.

Konec spalovacích motorů se v Česku zatím nechystá

Česká vláda zatím podle ministra dopravy Karla Havlíčka nechystá zákazy aut se spalovacími motory. Považuje to za předčasné. „Je to ale trend, který je třeba sledovat,“ řekl Havlíček začátkem ledna.

„My dneska rozhodně takhle neuvažujeme, jsme velmi obezřetní v těchto opatřeních,“ uvedl Havlíček k otázce možného zákazu. Od roku 2035 se zákazem prodeje takovýchto aut počítá například Británie (čtěte zde). V Berlíně by ve stejném roce auta se spalovacím motorem neměla jezdit už vůbec.

Česko podle ministra taková rozhodnutí respektuje, má však na věc jiný názor. „Z našeho úhlu pohledu je nejenom předčasné, ale troufám si tvrdit i velmi zavádějící, abychom zde začali sdělovat termíny, kdy by se měly ukončit spalovací motory,“ řekl.

Podíl aut poháněných elektřinou, které jízdou neprodukují žádné emise, by se měl zvyšovat i v Česku. „U nás uvažujeme, že by to (v roce 2030) mohlo být řádově 250 000 vozidel, což by byla přibližně dvě procenta, možná dvě a půl procenta,“ podotkl. Potřeba bude asi 25 000 dobíjecích stanic.

Německo podle něj pro rok 2030 počítá s deseti miliony elektroaut, tedy necelou čtvrtinou všech osobních vozů.