O elektromobilu uvažuje jen málo privátních zákazníků, prodeje potáhnou firmy

Na otázku, zda by si dotázaní v dohledné době vybrali jako své další auto v pořadí elektromobil, tři čtvrtiny dotázaných, respektive 76,5 procenta, tuto možnost rovnou kategoricky zamítlo. Důvodem jsou v první řadě finance – tato skupina se procentuálně v podstatě kryje s procentem lidí, kteří odpověděli, že za nový vůz nemůžou dát víc než půl milionu korun. Jen 10,1 procenta odpovídajících – 1 103 respondentů – by tuto variantu hlouběji zvažovalo, pokud by se situace trochu změnila v jejich prospěch a někdo jim vyšel vstřícnou cenou elektromobilu naproti. Verdikt pořídit si i teď jako svůj další vůz v pořadí elektromobil pak hájilo 14,3 procenta čtenářů.

„Průměrný český řidič má představu, že optimální rodinný vůz bude stát do půl milionu korun,“ potvrzuje konzultant společnosti Arval CZ pro elektromobilitu Tomáš Kadeřábek. „Jeho výběr je ale v takovém případě omezený i u vozů se spalovacími motory. Řada Čechů proto volí ojetý vůz, jehož provoz se může prodražit kvůli servisu. Stále častěji proto řidiči pořizují nové vozy na operativní leasing, ve kterém mají všechny výdaje spojené s provozem auta zahrnuty v měsíční splátce.“

Větší zájem u firem

Mezi firmami bude ovšem zájem v roce 2023 pravděpodobně větší. „LeasePlan očekává, že navzdory energetické krizi se bude zastoupení elektrických aut ve flotilách zvyšovat,“ řekl iDNES.cz Martin Brix, generální ředitel společnosti LeasePlan Česká republika. „Nejvíce je to patrné v tuzemských pobočkách velkých korporací. Na elektromobily přecházejí na základě strategického rozhodnutí, které je obvykle iniciováno jejich západními centrálami. U těchto klientů není pořízení elektromobilů pouze výsledkem ekonomické rozvahy, důležitou roli hraje také jejich deklarovaná environmentální politika. Nedomníváme se, že by ji teď kvůli momentálně vysokým cenám elektřiny chtěli revidovat. Postupně bude růst zájem také v dalších zákaznických kategoriích. Stále více podniků i domácností nakonec vyhodnotí elektromobilitu jako nejracionálnější řešení.“

Podíl elektromobilů na nových registracích v České republice zatím dosahuje pouhých 2 %, což je výrazně méně než na západních trzích. Podle nedávného výzkumu EY Fleet Survey 2022 však pětina tuzemských podniků uvažuje o tom, že si v nejbližších pěti letech pořídí elektromobily. Výzkum také odhalil, že uživatelé elektrických vozů dnes příliš spoléhají na veřejné nabíjecí stanice.

„Kapacitu pro dobíjení elektromobilu mají podle průzkumu téměř dvě třetiny Čechů,“ doplňuje Tomáš Kadeřábek z Arvalu. „Výrazně horší situace však panuje při dobíjení v práci, k němu nemají přístup více než tři čtvrtiny dotázaných řidičů. Zde musí podle mého názoru zabrat firmy, především budováním wallboxů například v podzemních garážích nebo firemních dobíječek na volných parkovacích stáních.“

Náklady na provoz elektroaut se blíží benzinovým

Centrála LeasePlanu každým rokem provádí průzkum připravenosti vybraných evropských zemí na nástup elektromobility. V loňském roce vyšlo Česko ze srovnání jako země s vůbec nejslabší úrovní podpory čisté mobility, což se odráží ve vysokých celkových nákladech na provozování elektromobilů.

„Naše analýzy však potvrzují konvergenci nákladů na provoz automobilů s různým druhem pohonu. U naftových vozů náklady rostou, u elektromobilů se blíží vozidlům na benzin. Nelze konstatovat, že by celkové náklady na vlastnictví už u elektromobilů vycházely lépe, ale přibližují se výdajům na konvenční vozy a rozdíly se za určitých podmínek snižují. Hlavně u firem, které naplňují zelenou politiku, instalují solární panely a auta nabíjejí s využitím vlastních zdrojů. V současnosti platí, že celkové náklady na vlastnictví vycházejí u elektromobilů podobné jako u aut se spalovacími motory zatím jen v kategorii dražších manažerských vozů. Díky tomu ale přichází elektromobilita do firem shora,“ dodává Martin Brix.