Hybridů se v Česku loni prodalo 28 tisíc, elektroaut čtyři tisíce

Exkluzivně Zdeněk Petrás se dostal do Scanie podle vlastních slov vlastně náhodou. A dotáhl to až na viceprezidenta celé švédské...

Tucson a i30 jen ze skladu. Zásadní hyundaie si dají pauzu v objednávkách

Pouze do konce ledna si budou moct zákazníci objednat do výroby stávající modely Hyundai i30 a Tucson. Až do léta se...