Peklo s nabíjením v elektromobilním ráji. Boj o šťávu a prášky na uklidnění

Naprostí elektroamatéři vyrazili do světa. Do Norska a zpět to bylo šest tisíc kilometrů. Čtěte zápisky z cesty do ráje bateriových aut, během které to občas bylo o nervy. Zkušení elektromobilisté se budou chytat za hlavu, ti, kdo se k přepnutí na elektrickou trakci chystají, aspoň pochopí, že proškolení od prodejce a četba manuálu nejsou zbytečné. A lehká paranoia je standardem.