Nový evropský předpis o elektrifikaci vozových parků velkých společností by mohl zajistit, že se bude v roce 2030 v Evropě prodávat 57 % elektromobilů. Je ho ale potřeba ještě před schválením zpřísnit. Vyplývá to z nové analýzy vlivné bruselské lobbistické organizace Transport&Environment (T&E). Současný návrh, který není ještě schválený, bude podle ekologů znamenat jen 37% podíl elektroaut, ale pokud by se zákon zpřísnil a vyloučily by se z něj plug-in hybridní vozy, měly by se v roce 2030 prodávat v Evropě dva miliony elektromobilů ročně.
Ekologové chtějí nařídit firmám elektroauta. Nazývají to tajnou zbraní Evropy
Protože poptávka po elektromobilech neroste podle ekologů dost rychle a dotace samy o sobě nestačí nebo na ně státy už nemají peníze, chtějí zákonem nařídit velkým firmám kupovat elektromobily.
