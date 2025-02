Zelení lobbisté radí EU: autoprůmysl zachrání povinné elektro do firem

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová má 5. března předložit svůj akční plán pro automobilový průmysl. Obecně se očekává, že i přes vlažný zájem lidí o elektromobily a tlak na evropské výrobce ze strany čínských automobilek neuhne evropské vedení ze svého zeleného kurzu.

Má v tom logicky podporu ekologů. Jedna z nejvlivnějších lobbistických organizací v Bruselu Transport & Environment (T&E) zveřejnila aktuální analýzu firemních vozových parků, které by podle ní měly během pár let dostat na silnice dva miliony elektrických aut ve firemních flotilách. Nařídil by jim to totiž zákon, na kterém se v evropských strukturách už údajně pracuje. T&E požaduje, aby EU stanovila cíl, aby všechny vozové parky s více než 100 vozy od roku 2030 nakupovaly pouze elektrické vozy.

Firemní automobily jsou největším automobilovým trhem v EU, přibližně 60 % nových prodejů směřuje do tohoto segmentu. V elektromobilitě je ovšem situace taková, že firmy elektrifikují svůj vozový park jen o něco málo víc než privátní zákazníci (14,3 % oproti 13,6 %). Na dvou největších automobilových trzích EU, v Německu a Francii, se společnosti elektrifikují ještě pomaleji než domácnosti.

Evropská komise zahájila dialog o budoucnosti evropského automobilového průmyslu. Hlavním cílem má být „řešit kritické výzvy, kterým toto odvětví čelí, a zajistit jeho další úspěch jako hlavní hnací síly evropských ekonomik“. Výsledkem tohoto dialogu bude akční plán pro automobilový průmysl, který bude představen 5. března.

Ekologové lobbují za nový právní předpis EU, který by stanovil závazné cíle elektrifikace velkých vozových parků, protože by to podle nich podpořilo investice výrobců automobilů v EU do elektrifikace a zároveň by do roku 2035 přinesl na trh s ojetými automobily pro soukromé kupce dalších téměř 7 milionů cenově dostupných elektromobilů. V Evropě si totiž téměř 8 z 10 lidí kupuje svůj vůz na trhu s ojetými vozy.

Stef Cornelis, ředitel programu elektrických vozových parků ve společnosti T&E, k tomu uvedl: „Dnes Evropa více než kdy jindy potřebuje klimatické politiky, které zároveň posilují naši konkurenceschopnost. Cíle elektrifikace velkých vozových parků přesně tohle dělají: žádáme velké společnosti, aby rychleji přešly na elektrický pohon, a tím zvýšily poptávku po více než 2 milionech elektrických vozidel. Namísto lobbování za oslabení emisních pravidel by se evropské automobilky měly zasadit o takový evropský zákon pro vozové parky, který je skutečně podpoří při plnění jejich cílů.“