Energetici se po sto letech vracejí k elektro pick-upu, jezdí v Temelíně

Společnost ČEZ začlenila do vozového parku užitkový elektromobil s korbou, který bude sloužit v Jaderné elektrárně Temelín pro převoz zařízení do jedné tuny. Podobné auto však energetici využívali...

Města bez aut, hluku a smogu jako realita? Leckde už na tom pracují

Nedávno proběhl světový den bez aut. Mohlo by se stát realitou, že by auta zcela zmizela z center měst? Jenže jak by se nám bez individuální osobní dopravy žilo? Napovědět mohou zkušenosti jiných...