Jen za hotové, nebo i na leasing? O dotacích na elektroauta se ještě jedná

Ze zpráv, které s odvoláním na ministerstvo průmyslu a obchodu publikovala některá média, vyplývá, že stát chystá dotační program ve výši 940 milionů korun, a to pro firmy a živnostníky. Koupit by se za ně mělo 4 550 nových elektroaut či nákladních elektrokol. Výše dotace se údajně má vypočítat z rozdílu mezi cenou ekologické varianty pohonu a té se spalovacím motorem. Rozdíl má být i v návaznosti na velikost firmy. Živnostníci a střední a malé podniky do padesáti zaměstnanců by mohli dostat 60 procent z rozdílu, ty s více než 250 zaměstnanci pak 40 procent.

Velká část firem si ovšem pořizuje elektromobily na operativní leasing. Kvůli vysokým pořizovacím nákladům je pro ně tento způsob financování ekonomicky snesitelnější. Platí pravidelné měsíční splátky místo velké jednorázové investice. A zatím není zřejmé, zda by se dotace týkaly i takto pořízených aut, nebo jen těch, která si podnikatelé koupí za hotové.

„Z naší zkušenosti se firmy o oblast elektromobility zajímají čím dál více,“ říká konzultant společnosti Arval Tomáš Kadeřábek. „V tuto chvíli neznáme přesné podmínky dotace, tedy ani skutečnost, zda ji bude možné využít při pořízení formou operativního leasingu. Obecně výhodou operativního leasingu elektromobilů je právě to, že riziko ztráty na zůstatkové hodnotě po konci užívání vozu nese leasingová společnost.“

„Spuštění avizovaného dotačního programu na podporu elektromobility bude pro řadu tuzemských podniků impulzem pro zahájení postupného přechodu od spalovacích motorů k čisté mobilitě,“ myslí si i Martin Brix, generální ředitel LeasePlan Česká republika. „Vhodné by bylo, kdyby se dotační program určený pro firmy a živnostníky vztahoval také na vozidla pořizovaná na operativní leasing.“

Jakou přesnou podobu bude chystaný dotační program mít, není jasné. Obava leasingových společností, že se jich dotace nebude týkat, se může ukázat jako zbytečná. Ministerstvo průmyslu a obchodu nechce plány upřesnit a David Hluštík z odboru komunikace MPO pouze konstatoval: „Nyní řešíme některé dílčí parametry dané výzvy, například stran technického řešení podporovaných vozů. Počítáme, že vše bude vyřešeno tak, aby výzva mohla být vyhlášena do konce února 2022 a aby její konečná podoba byla co nejsmysluplnější. Žádost o podporu je a bude z obsahového hlediska co možná nejjednodušší.“

„Společně s příslušnými ministerstvy se snažíme nalézt způsob, jak výhody dotačního programu zpřístupnit i firmám a živnostníkům, kteří vozy financují pomocí externích zdrojů,“ uvedl pro iDNES.cz Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace.

Otázka, zda jsou dotace správnou, nebo špatnou formou pro trh, není předmětem tohoto článku. Faktem ovšem je, že Česká republika patří mezi desítku zemí v EU, které aktuálně nemají žádné pobídky pro nákup elektromobilů či jiných vozů s alternativními pohony. Ve skupině zemí, které pobídky neposkytují, je Česko spolu se Slovenskem, Maltou, Dánskem nebo Bulharskem. Estonsko dokonce neposkytuje žádné zvýhodnění pro vozy s alternativními pohony. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Podle průzkumu Arval Mobility Observatory 2021 leasingové společnosti Arval má Česko, v rámci 17 sledovaných evropských zemí, nejnižší zastoupení ekologických aut ve firemních flotilách. Vůz s hybridním, plug-in hybridním či elektrickým pohonem se objevuje ve fleetu jen ve 22 % dotazovaných firem.

Odlišnost v dosavadním přístupu k elektromobilitě mezi Českou republikou a západní Evropou potvrdilo i poslední vydání průzkumu Car Cost Index společnosti LeasePlan z října loňského roku. Podle studie jsou už na rozdíl od Česka ve většině západoevropských zemí celkové náklady na provoz elektromobilu stejné nebo nižší než na provoz stejného modelu se spalovacím motorem. Je to dáno nejrůznějšími pobídkami, které západní státy poskytují.

Už v předchozích letech stát v omezené míře podporoval nákup elektromobilů pomocí dotačního programu Elektromobilita – nízkouhlíkové technologie. Ten byl určen pro malé, střední a velké podniky, nikoli pro živnostníky, a dotace na pořízení elektroauta se pohybovala od 55 do 75 procent způsobilých nákladů. Za způsobilé výdaje se považoval rozdíl ceny pořizovaného elektromobilu oproti obdobnému konvenčnímu automobilu.