Dotace na elektromobily letos v Česku nebudou, přesto se čeká růst prodejů

V Evropě se loni prodalo téměř 1,5 milionu elektrifikovaných aut. Letos se očekává další mohutný růst, přestože první čísla za leden tomu třeba v České republice zatím neodpovídají.

Podle statistiky Svazu dovozců automobilů se registrace elektromobilů meziročně snížily o celých 40 procent z loňských 384 na 231 kusů. Tato čísla z hlediska celkových trendů nejde brát příliš vážně, protože je výrazně ovlivňuje chování největšího hráče na tuzemském trhu, značky Škoda. Ta z 384 elektromobilů v lednu 2020 registrovala 254. O měsíc později to bylo už jen 94 kusů.

Podobně se statistikou „zamávala“ i na přelomu loňského a letošního roku. Zatímco v prosinci 2020 registrovala Škoda 741 kusů modelu Enyaq, v lednu 2021 to bylo jen 91 kusů.

Letos bez dotací

Důležitou informaci jsme získali z ministerstva průmyslu a obchodu. Na rozdíl od roku 2020 letos stát s největší pravděpodobností nevyhlásí dotační program na nákup elektromobilů, na který bylo loni vyčleněno 150 milionů korun.

„Koncem roku 2021 by mohla být vyhlášena výzva na podporu elektromobility a vozidel na alternativní pohon z Národního plánu obnovy (NPO). Vyhlášení výzvy je závislé na schválení Evropské komise,“ řekl pro iDNES.cz Marek Vošahlík z tiskového odboru ministerstva.

„Pro období 2021 – 2027 MPO připravuje Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), kde se počítá s podporou alternativní dopravy (vozidel na alternativní pohon). V současné době dochází k jednáním s EK, zda a v jakém rozsahu bude elektromobilita podporována. Výzvy OP TAK budou s velkou pravděpodobností vyhlášeny v roce 2022.“



Kromě standardních akčních ceníků, které jsou běžné pro většinu modelů na českém trhu, nechystají příliš velkou podporu elektromobilitě ani samotné automobilky, pro které je prodej elektrických aut klíčový pro splnění emisních limitů, za jejichž překročení budou platit vysoké pokuty. Pokud už něco speciálního chystají, půjde spíš o počáteční podporu pro nabíjení.

Jeden z nejrozsáhlejších programů v tomto směru má Kia. „Jedná se například o Kia čip, který každého majitele v prvním měsíci opravňuje k neomezenému využití nabíjecích stanic v síti PREpoint v ČR,“ uvádí mluvčí značky Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Evropské prodeje Podle společnosti JATO Dynamics se loni na 23 největších evropských trzích registrovalo 1,42 milionu elektromobilů a plug-in hybridů, což je o 147 procent více než v roce 2019 (575 tisíc kusů). Jejich podíl na celkových registracích překročil 10 procent. I přes růst prodejů modelu Tesla 3 se podle JATO Dynamics vedlo především koncernu Volkswagen, který na trh uvedl řadu modelů od VW ID.3 přes Porsche Taycan, Audi e-tron až po trojici miniaut Škoda Citigo-e, Seat Mii a VW e-up! Na trhu ryze elektrických vozidel si tak Volkswagen uzmul 25 % a odsunul Teslu na druhé místo. Její podíl klesl z 31 % v roce 2019 na 13,3 % v roce 2020. Před ní se dostala i aliance Renault-Nissan, zejména díky modelu Renault Zoe, který byl skoro se sto tisíci registrovanými kusy loni nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Nejžádanějším plug-in hybridem byl loni Mercedes třídy A se skoro 30 tisíci zákazníky.

„V následujících jedenácti měsících každý majitel elektromobilu Kia může využít měsíčně dobíjení 159 kWh elektrické energie zdarma. Současně s pořízením nového elektromobilu Kia získává zákazník bezplatnou analýzu stavu kapacity elektrické sítě a stavu elektroinstalace.“

Sesterský Hyundai loni spustil program pro firemní zákazníky poptávající jeden až pět elektromobilů, který nazývá dotace a v jehož rámci nabízí slevu až 195 000 korun. V tom zatím pokračuje i letos. Kromě toho nabídne pro Konu Electric AC nabíjecí kabel a wallbox zdarma. Na totéž se mohou těšit i majitelé Toyoty RAV4 plug-in hybrid.

Ostatní značky víceméně věří, že jejich nabídka je tak atraktivní, že si elektrické vozy své zákazníky najdou a nabízejí jim proto především doplňkové služby, jako je určitý kredit na nabíjení u Mercedesu nebo kredit 16 000 Kč, kteří dostali první majitelé modelu Volkswagen ID.3 1st Edition.

Pro prvních sto zákazníků nabízí kredit na dobíjení ve výši 10 000 Kč také Citroën. Totéž aktuálně nabízí i Peugeot, který navíc za své zákazníky zaplatí analýzu umístění nabíjecího wallboxu u nich doma. To poskytuje i třetí francouzská značka koncernu PSA – DS, jejíž zákazníci dostanou i měsíc dobíjení v síti veřejných stanic PRE zcela zdarma a na dalších 11 měsíců mohou využívat předplacený kredit v ceně 400 Kč za měsíc.

V Česku zatím ne

V jiných zemích Evropy automobilky spouštějí speciální služby. Například Honda zahájila v Německu a Velké Británii službu e:PROGRESS, která bude nabízet inteligentní nabíjecí stanici, inteligentní tarif a systém řízení nabíjení. Ty mají umožnit majitelům optimálně využívat dostupné cenově nejvýhodnější tarify a v případě zájmu nabíjet tzv. čistou elektřinou z obnovitelných zdrojů.

BMW v Německu spustila systém poskytování výhod majitelům plug-in hybridů pomocí tzv. e-points. Když budou jezdit co nejvíc bezemisně na elektřinu, budou si moc levněji dobíjet. Ani Honda, ani BMW však zatím v dohledné době neplánují zavedení těchto programů v České republice.

I tak o prodej elektrických aut letos nemusí mít značky strach. Aut by spíš mohl být na trhu nedostatek. Ve zdvojnásobení prodeje elektromobilů v letošním roce nevidí problém Martin Feller, obchodní ředitel Louda Auto, jednoho z největších českých prodejců osobních vozů, který zastupuje jedenáct značek.

„V letošním roce přijde na trh řada nových elektrických nebo plug-in hybridních modelů, po kterých evidujeme poptávku už nyní. Ptají se na ně především firemní zákazníci, kteří chtějí mít buď podobný vůz mezi prvními, nebo plnit svoje vlastní firemní emisní cíle. I bez dotací tak letos bude zákazníků dost, problém bude spíš v tom, abychom měli co prodávat. Museli jsme investovat značné prostředky do infrastruktury a do servisu, ale chybějí nám tato auta od objemových značek.“