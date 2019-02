Elektroauta nemají ráda horko ani zimu. Mráz zkrátí dojezd skoro o polovinu

Federace severoamerických motoristických klubů AAA zkoušela, co udělají s dojezdem elektromobilů teploty pod bodem mrazu. Jako výchozí teplotu pro měření zvolila mínus 20° Fahrenheita, což odpovídá teplotě -6,7° Celsia. Jejich dojezd klesl při vypnuté ventilaci o dvanáct procent. Když bylo zapnuto topení, propadl se průměrně o 41 procent. To znamená, že místo předpokládaných sta kilometrů by ujely jen 59.

V dostupnějších elektromobilech s udávaným dojezdem pohybujícím se kolem 200 kilometrů jde o zásadní omezení jejich reálného využití. Společnost AAA proto doporučuje uživatelům elektromobilů, aby v zimních podmínkách dobíjeli své elektromobily častěji, než jsou zvyklí. Mohou se tak vyhnout nepříjemnému překvapení, kdy se jejich elektromobil zastaví kvůli nečekaně rychle vybité baterii.



Čtyři z pěti testovaných aut se dají koupit v Česku

Společnost AAA uskutečnila svůj průzkum ve spolupráci s výzkumným centrem automobilového klubu Jižní Kalifornie. Vozidla byla testována v uzavřené klimatizované zkušební buňce na nejmodernějším dynamometru se zařízením pro záznam dat, kde byly simulovány cykly městské a mimoměstské jízdy podle metodiky EPA. Zkoušelo se jak s vypnutým systémem ventilace a klimatizace, tak zapnutým.

Obr s dlouhou tradicí Severoamerická automobilová asociace AAA byla založena již v počátcích motorismu roku 1902. Tehdy se v ní sdružilo devět automobilových klubů s celkem patnácti sty členy. Nyní má 1 100 kanceláří v USA a více než 59 miliony členy, kterým poskytuje služby z oblastí asistence, motorismu, pojištění, financí a cestování, dokonce i hodnotí restaurace. K tomu slouží také jako zdroj praktických informací pro řidiče a organizuje vlastní výzkumy.



Vozidla byla vybrána s požadavky minimálního udávaného dojezdu 100 mil (zhruba 160 km), dostupnosti na severoamerickém trhu a s tím, že od každého výrobce bude testován jen jeden model. Výzkumu bylo podrobeno pět elektromobilů různých tržních kategorií: BMW i3, Nissan Leaf, Tesla Model S 75D, Volkswagen e-Golf a v Česku neprodávaný Chevrolet Bolt.



Kilometry ubírá i horko

Dojezd elektromobilu nemusí zkrátit jen nízké teploty. Stejná studie zkoumala také opačný extrém, když je horké počasí. Při teplotě 95° Fahrenheita, která odpovídá 35° Celsia, se v testovaných elektromobilech se zapnutou klimatizací snížil dojezd o 17 procent.

Extrémní teploty mají vliv na dojezd elektromobilů samy o sobě, při chladném počasí například spotřebují energii na ohřev chladicí kapaliny akumulátorů. Nejvíce však dojezd ovlivní regulace vnitřní teploty. Jako největší „žrout“ energie se ukázalo topení. Zkušební komisaři například zjistili, že plně nabitý elektromobil Tesla Model S 75D vykázal při teplotě 24° Celsia dojezd 385 kilometrů. Po ochlazení na -6° C však poklesl o značných 146 km, tedy 38 procent.

Firma Tesla tento výsledek zpochybnila s tím, že takovému zkrácení dojezdu se její zákazníci v reálných podmínkách nikdy ani nepřiblížili. Naopak Jason Hughes, dotázaný uživatel čtyř vozů značky Tesla, má jinou zkušenost. Při jeho pravidelných jízdách z domova do práce, dlouhých 15 mil (24 km), v zimních teplotách vůz spotřebuje dvojnásobek energie než při teplejším počasí.

„Studie jasně ukázala, že elektromobilům nejvíce svědčí provoz v mírném klimatu, přitom většina Američanů žije v oblastech, kde se teploty mění,“ prohlásila Megan McKernan, manažerka automobilového vývojového centra AAA.

Elektromobil láká každého pátého Američana

Ve Spojených státech se o elektrická auta začíná zajímat čím dál více motoristů. „Atraktivita elektromobilů roste s tím, jak se na trhu zvětšuje výběr různých elektromobilů či jejich variant se zvýšeným dojezdem“, řekl Greg Brannon, ředitel AAA pro oblast konstrukce automobilů a vztahy s automobilovým průmyslem.

„Čím více si jejich řidiči uvědomí, že používání elektromobilů v extrémnějším počasí s sebou nese určité limity, tím více nebudou zaskočeni nečekaným skokem v dojezdu. Zvláště u levnějších elektromobilů s dojezdem kolem dvou set kilometrů,“ upozornil.

Podle minulého výzkumu společnosti AAA mají elektromobily v USA budoucnost. Předchozí studie zjistila, že se podíl motoristů, kteří by při pořízení svého dalšího vozu uvažovali o elektromobilu, razantně zvýšil na dvacet procent. Lákají je nižší provozní náklady, zvyšující se dojezd a moderní asistenční systémy.