Rakouský elektromobilista vyhrál soud o krátký dojezd svého auta na baterky

Rakouský motorista si v listopadu 2018 koupil elektrický Volkswagen e-Golf a byl smířený s udávaným dojezdem 230 kilometrů na jedno nabití. Ovšem během užívání vozu zjistil, že reálně ujede maximálně 150 kilometrů. V kopcovitém terénu v Horním Rakousku, na dálnici či při nižších zimních teplotách ujel jen 110 až 120 kilometrů. Tolik zhruba ujede průměrné benzinové auto na hranici rezervy. A to se ještě na posledních 50 kilometrech v e-Golfu zapnul režim, který například vypnul klimatizaci.

Majitel se s tím nehodlal smířit a prodejce zažaloval za klamavé jednání. První soud v Linci vyhrál, žalující strana se ovšem odvolala s tím, že si kupující mohl údaje zjistit dotazem u prodejce nebo jiným způsobem. Majitel však vyhrál i u odvolacího soudu a prodejce musel vzít vůz zpět a vrátit mu 32 100 eur.

„Můj klient nebyl informován o důležitých aspektech souvisejících s nákupem. Říká, že kdyby to věděl, auto by nekoupil,“ vysvětlil po jednání linecký advokát Michael Poduschka. A je s výsledkem spokojen: „Pokud vím, je to první verdikt ohledně dojezdu elektromobilu v německy mluvících zemích.“

Jak uvedl list Kronen Zeitung, podle znalce vyslechnutého u krajského soudu v Linci je e-Golf „přestavěné benzinové vozidlo“ s malou baterií. „Na tuto skutečnost ovšem prodejce vozů neupozornil. Kupující elektromobilu nemůže očekávat, že jeho vozidlo vždy ujede stanovené kilometry, ale pokud v běžném provozu dosáhne méně než 50 procent stanoveného dojezdu, musí to prodejce říct,“ vysvětlil právník Poduschka.

A tím celá „aféra“ nekončí. Na podobné téma proběhnou i další soudy, jen v linecké advokátní kanceláři Michaela Poduschky se již projednávají tři další žaloby. „Po vynesení rozsudku se mi ozvali i kolegové z Německa, rozsudek jsem dal k dispozici na web, aby byli informováni i ostatní spotřebitelé,“ říká právník. Další soudní spory v Linci, Vídni a Grazu už probíhají. Pouze v jednom případě jde o VW, v těch dalších se soudí majitelé vozů MG a Citroën.