Manuál pro začínající elektromobilisty. Auto do zásuvky není pro každého

Čistě pragmaticky, doba elektromobilní je tady. Co všechno nám může nabídnout? Sesumírovali jsme všechna pro a proti. Pokud máte auto do zásuvky kde nabíjet a jste připraveni se mu přizpůsobit, jděte do něj. Tedy pokud s ním nechcete jezdit hlavně dlouhé štreky.