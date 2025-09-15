„Globální automobilky vyhledávají čínské technologie, aby překonaly překážky ve vývoji elektromobilů. Americké a evropské značky zkoumají globální modely na čínských platformách,“ píše Reuters a vyjadřuje obavy z dlouhodobé závislosti na čínské technologii elektromobilů.
Když manažeři Audi v roce 2021 poprvé spatřili Zeekr 001, elektromobil s dlouhým dojezdem a evropskou estetikou, byl to pro tuto prémiovou německou automobilku budíček. Pokud chtěla konkurovat Číňanům, potřebovala jejich technologii. „Zeekr 001 tehdy šokoval téměř všechny,“ řekl Stefan Pötzl, prezident prodeje a marketingu SAIC Audi. „Museli jsme s tím něco udělat.“