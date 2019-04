Číňané chtějí prorazit levnými elektromobily, nová značka opisuje

Elektrické šílenství v automobilové dopravě není evropskou výsadou. Také v Číně vláda tlačí na prudký nárůst prodejů elektromobilů a dobíjecích hybridů. Vedle místních opatření, která nutí zákazníky pořizovat si taková auta, jsou také stanoveny kvóty na podíl aut „do zásuvky“ na celkových prodejích.

Každá automobilka, která ročně v Číně prodá více než třicet tisíc aut, musí zajistit určité zastoupení elektromobilů a plug-in hybridů v prodejním mixu. V letošním roce musí získat počet „ekokreditů“ odpovídající deseti procentům počtu prodaných aut, v příštím roce to bude dvanáct procent. Za každý plug-in hybrid se připisují dva kredity, počet kreditů za prodaný elektromobil se odvíjí od jeho dojezdu.

Čínská vláda prodeje elektromobilů donedávna mohutně dotovala, teď ovšem penězovod zavírá, do příštího roku chce program uzavřít. Auta do zásuvky se tak v Číně začnou prodávat za plné ceny, je otázka, co to s trhem udělá. Elektrické auto je totiž v takovém případě dražší než srovnatelné obyčejné se spalovacím motorem.

K dosažení určeného cíle tedy vedou různé cesty, nejrozumnější je přesto prodat dostatečné množství elektromobilů s velkým dojezdem. Dobře to vědí i v automobilce Great Wall. V roce 2017 založili značku WEY, která vyrábí plug-in hybridní SUV, nyní přichází s další novou značkou ORA.

Značka je zkratkou vzletných slov Open, Reliable a Alternative (otevřená, spolehlivá, alternativní), realita je mnohem pragmatičtější. Hlavní prioritou je totiž nízká cena: nejlevnější model stoji v přepočtu 340 tisíc korun. Se státními dotacemi lze tuto částku ještě srazit do rozsahu 200 až 260 tisíc.

S takovou cenou jsou elektromobily ORA velmi dostupné, a to je pro Great Wall důležité. Hatchback R1 je totiž ohodnocen 5,42 ekokredity a crossover iQ teoreticky 6,7 – uznatelné maximum je nicméně 6. V danou chvíli tak Great Wallu stačí prodat při stávajícím odbytu milion aut ročně méně než dvacet tisíc těchto elektromobilů. Jejich prodejní potenciál je však zřejmě o dost větší, loni se v tomto segmentu v Číně prodalo čtvrt milionu aut.

Názvy prvních dvou modelů nejsou nijak originální a zrovna tak je to s jejich vzhledem. Pětidveřový hatchback R1 svým dvoubarevným ztvárněním zboku připomíná Smart ForFour, přední partie s kulatými světly pak elektrické koncepty Hondy. Designové prvky této japonské značky lze najít také na crossoveru, který se jmenuje iQ (stejný byl mimochodem název již nevyráběné malé toyoty) a tvarovým řešením připomíná vodíkovou Hondu Clarity.

Čínský elektromobil ORA iQ

Podstatné jsou však jiné parametry. Za cenu odpovídající normálnímu vozu dané velikosti ORA má dojezd 400 kilometrů. V následujícím roce se do prodeje dostanou ještě další dva elektromobily s podobnou cenou i dojezdem. Great Wall pro ně postavil novou továrnu v Pinghu na předměstí Šanghaje, předpokládaná výrobní kapacita je sto tisíc kusů ročně. Dalších 160 tisíc elektromobilů má vznikat v novém společném závodě, který buduje Great Wall s BMW v Zhengjiagangu severně od Šanghaje.

Už to by s bohatou rezervou pokrylo státem určené limity na prodej elektromobilů a plug-in hybridů, Great Wall jde však mnohem dál. Na jedné straně koupil výrobce jednoduchých elektromobilů Yogomo, který se snaží prorazit i na našem trhu. Na straně druhé buduje vývojové a testovací centrum v Rakousku a do vývoje baterií firma investovala přes 2,5 miliardy korun.

Čínský elektromobil ORA R1

Great Wall se chce stát leaderem na poli elektromobilů. Ke stávajícímu milionu konvenčních aut převážně typu SUV a pick-up chce postupně přidat produkci 450 tisíc elektrických aut.

To samozřejmě nebude jen tak, proto Great Wall vyhodnocuje možnosti prodeje elektromobilů ORA v jiných částech světa, včetně Evropy. V Evropě se ostatně už před necelými dvěma lety prezentovala jiná značka této automobilky: specialista na plug-in hybridní SUV WEY překvapil svou přítomností a velmi dobře zpracovanou expozicí na autosalonu ve Frankfurtu - čtěte zde.

Jak to bude nakonec všechno fungovat, to teprve uvidíme. Ambiciózní plány evropských automobilek na rychlou elektrifikaci každopádně mají odvážného soupeře na opačné straně světa.