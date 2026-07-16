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Podle analýzy ekologické lobbistické organizace Transport&Environment (T&E) vedla cla ke snížení podílu elektromobilů vyrobených v Číně na evropském trhu. Ale postaraly se o to evropské automobilky přesunem výroby. Dovoz vozů čínských značek ovšem nadále rostl.
Elektromobily vyrobené v Číně představovaly v prvním čtvrtletí roku 2026 17 % trhu s bateriovými elektromobily (BEV) v EU. To je pokles z maxima 22 % v roce 2024, kdy byla cla zavedena. Analýza ukazuje, že tento pokles byl však z velké části způsoben přesunem výroby společností Tesla, BMW a Volvo z Číny do Evropy. Podíl evropských výrobců na dovozu čínských bateriových elektromobilů klesl z 38 % v roce 2024 na 23 % v prvním čtvrtletí roku 2026, zatímco podíl Tesly se snížil z 26 % na 19 %.
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Čínští výrobci elektromobilů na zavedení cel podle T&E reagovali, avšak rozdílná výše cel vedla k rozdílným výsledkům. Dovoz bateriových elektromobilů společnosti SAIC, na kterou se vztahuje clo ve výši 35 %, se mezi lety 2023 a 2025 snížil téměř na polovinu. Naopak společnost BYD, na niž bylo uvaleno 17% clo, více než zdvojnásobila dovoz svých bateriových elektromobilů do EU. Analýza zároveň ukazuje, že navzdory clům zůstávají bateriové elektromobily čínských značek v průměru o 21 % levnější než vozy evropských výrobců.
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V reakci na cla čínské automobilky stále více lokalizují výrobu elektromobilů v Evropě a oznámili otevření minimálně deseti závodů. Rovněž zvýšily dovoz plug-in hybridních vozidel. Čínské značky nyní drží 13 % trhu s plug-in hybridy v EU, oproti pouhým 3 % v roce 2024.
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Ekologové, kteří dříve bojovali za zvýšení počtu elektromobilů na silnicích za jakoukoli cenu a bylo jim jedno, odkud tato auta pocházejí a jaký dopad bude mít elektromobilita na evropské hospodářství, se nyní postavili do role obránců evropské ekonomiky. Navrhují proto zavést další cla, tentokrát na dovozce baterií. Na ně se totiž nyní vztahují jen minimální cla.
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Dovoz baterií z Číny se mezi lety 2020 a 2025 zvýšil sedminásobně. Z baterií vyráběných v EU připadá na evropské výrobce méně než čtvrtina produkce. T&E však neuvádí, jak by jim tato cla prospěla, protože paradoxně tvrdí, že zavedení 20% cla na baterie z Číny by zvýšilo cenu bateriových elektromobilů vyráběných v EU v průměru pouze o 2,8 %.
„Cla EU do určité míry splnila svůj účel. Západní automobilky přesunuly výrobu do Evropy a čínští výrobci začali lokalizovat výrobu,“ uvedl Lucien Mathieu, ředitel pro oblast automobilů v T&E. „Konkurenceschopnost evropských firem v oblasti elektromobilů a bateriových technologií je však stále ohrožena. Emisní normy CO₂ pro automobily jsou klíčové pro budování trhu s elektromobily v Evropě. Pokud však chce EU vybudovat silný domácí dodavatelský řetězec baterií, bude zapotřebí kombinace pobídek a ochranných opatření.“
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Konkrétně to podle T&E znamená, že evropský autoprůmysl zachrání zavedení cla na čínské baterie, bezodkladné přijetí nařízení, které by firmám nařizovalo kupovat pouze elektromobily a zachování průvodních emisních cílů pro osobní automobily, tedy zákaz prodeje nových spalovacích aut od roku 2035.
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