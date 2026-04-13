Baterie elektroaut vydrží víc, než se čekalo. Servisy je mění jen minimálně

Martin Šidlák
Klíčovým prvkem každého elektromobilu je baterie. Ukazuje se, že akumulátory v elektroautech a plug-in hybridech vydrží déle, než se čekalo. Nejde jen o jejich kapacitu po několika letech, ale i o poruchovost. České servisy totiž řeší jejich výměnu či opravu minimálně. Přitom musejí mít na takové úkony drahé vybavení a náročně proškolený personál.

Analýza leasingové společnosti Arval odhalila, že po 70 tisících kilometrech má baterie elektroaut průměrně 93 % původní kapacity. Vozidla s nájezdem 160 tisíc kilometrů, nebo po 6 letech v provozu, mají kapacitu stále nad 90 %.

„Podstatným zjištěním je, že baterie elektrických vozidel degraduje velmi pomalu, přibližně o 1 % kapacity baterie na každých 25 tisíc ujetých kilometrů. Zároveň platí, že o 2 až 3 procentní body mají lepší hodnoty auta novější generace, oproti starším modelům elektromobilů a plug-in hybridů. Je to především díky vylepšení designu akumulátorů, systémů jejich chlazení či celkového řízení spotřeby energie,“ přibližuje výsledky analýzy šéfkonzultant Arval CZ Tomáš Kadeřábek. Analýzu Arval provedl na vzorku 24 tisíc certifikátů (66 % BEV a 33 % PHEV) o stavu baterií z 11 evropských zemí.

Před pár lety se zdálo, že trendem je dělat baterie tak, aby se dala měnit jen jedna její část, jeden modul, kterých je v baterii více než deset. Zhruba před třemi lety třeba Škoda Auto demonstrovala novinářům zázemí pražského servisu Auto Jarov. Servis elektromobilů vyžaduje specifické technické vybavení a vzdělání techniků, kteří jsou školeni ve třech úrovních kvalifikace.

V základní úrovni stálo v roce 2023 vybavení servisu pro elektromobily cca 300 tisíc korun. Bylo potřeba pořídit například hydraulický stůl pro montáž baterie nebo vysokonapěťový modul s nástavci. Na expertní úrovni, kam patřila jen část servisů, byla celková investice zhruba 530 tisíc korun. A to ještě další potřebné vybavení pro speciální úkony zajišťovala půjčovna dílenského vybavení importéra. Takový servis pak uměl vyměnit jak celou baterii, tak jen jeden modul, což v tehdejších cenách vyšlo na zhruba 70 tisíc korun.

Škoda Auto tento systém dále rozvíjí, ale oprav se v reálu moc nedělá. V záruce byla vyměněna jen jedna baterie u elektrického vozu Citigo a dvě u modelu Enyaq. „V oblasti vysokonapěťových baterií u elektrických vozů platí, že servisní zásahy jsou v naprosté většině případů řešeny cíleně na úrovni jednotlivých modulů, nikoliv výměnou celé baterie,“ říká mluvčí Škoda Auto Česká republika Michaela Sklenářová.

„Kompletní výměna trakční baterie představuje spíše výjimečné řešení, které se využívá pouze ve specifických případech. Na českém trhu bylo od roku 2019 prodáno více než 17 tisíc elektrických vozidel značky Škoda. V tomto objemu evidujeme pouze jednotky případů záruční výměny celé baterie, zatímco servisní zásahy na úrovni modulů se pohybují v řádu nižších stovek. V oblasti nezáručních oprav sledujeme obdobný trend – tedy převahu cílených oprav na úrovni modulů oproti kompletním výměnám baterií.“

I u dalších značek jsou výměny baterie celkem výjimečnou záležitostí. „U téměř třech tisícovek elektromobilů značky Hyundai, prodaných na českém trhu od roku 2020, byla kompletní trakční baterie vyměněna pouze v osmi případech a pokaždé šlo o opravu v rámci záruky,“ říká David Pavlíček, mluvčí značky Hyundai. „Výměna celého trakčního akumulátoru je však až krajní řešení, technické potíže lze totiž u všech modelů značky v drtivé většině řešit pouze výměnou vadných bateriových modulů, která je méně náročná z časového i ekonomického hlediska. I počet těchto případů je navíc minimální, za výše zmíněnou dobu jsme jich zaznamenali pouze 15.“

Sesterská značka Kia řešila za posledních osm let závadu na akumulátoru pouze u 17 z téměř 3700 prodaných vozů (údaje jsou do poloviny roku 2025, jde o čísla nejen za elektromobily, ale i všechny druhy hybridů). „Dosud evidované závady u elektrifikovaných modelů se vyskytly pouze u pěti akumulátorů na každou tisícovku prodaných vozů. Ve všech případech navíc vznikly již při výrobě samotného akumulátoru. V tomto rozsahu jde o standardní míru závadovosti, které se žádná průmyslová výroba nevyhne. Díky technologii Battery Modul Balancer dokážeme tyto problémy vyřešit během pár hodin – měníme pouze vadný modul, nikoli celý akumulátor,“ uvedl Martin Kulhánek, servisní manažer oddělení Customer Ownership Esxperience, Kia Czech.

Lenka Vaňková z českého importu značky Volkswagen doplňuje: „Od roku 2022 jsme na českém trhu prodali 2 647 elektromobilů. V rámci oprav v autorizovaných servisech došlo k výměně 405 modulů. Průměrné ID. má 9 modulů, během opravy se může měnit modul jeden nebo i několik modulů najednou. Podíl vadných modulů tedy činí 1,7 %. Je ale potřeba vzít v úvahu i ID. modely, které jsme neprodali my, ale zákazníci je dovezli ze zahraničí a v autorizovaném servisu Volkswagen došlo k výměně modulů. Takže číslo nebude přesné a pravděpodobně bude nižší.“ Výměna modulů je tedy málo častá oprava, k výměně celé baterie dochází pouze ve výjimečných případech.“

Výjimečně řeší problémy s baterií i značka Renault. „Od roku 2020 jsme prodali celkem 1128 elektromobilů. Akumulátory elektromobilů se opravují, ať už jde o výměnu některého z modulů, nebo opravou výkonové elektroniky. Opravy probíhají ve specializovaném opravárenském centru, nejbližší pro ČR je v Polsku. Za posledních pět let se jednalo o cca 15–20 oprav,“ dodává česká mluvčí Jitka Skaličková.

