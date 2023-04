Co se chystá pro motoristy: autoškola na elektromobil a řidičák v mobilu

Evropská komise předložila návrh na nová a celoevropsky platná pravidla pro řidičské průkazy. V plánu je řada novinek, týkajících se především výchovy mladých řidičů, nástupu elektromobility a lepší vymahatelnosti přestupků v rámci celé Evropy. O návrhu ale budou ještě jednat jednotlivé členské státy.

Výuka o elektromobilitě

Evropská komise se rozhodla reagovat na současný vývoj automobilismu, především pak na nástup elektromobility. Vzhledem k tomu, že jsou elektrická auta zpravidla výrazně těžší než vozidla se spalovacími motory, rozhodla se v návrhu zařadit možnost změny hmotnostního limitu pro skupinu B. Ta je v současné době 3,5 tuny. Měnit by se měly i hmotnosti pro tažení přívěsů, nicméně detailní hmotnostní limity jsou v současné době v jednání.

Elektromobily by se měly podepsat i na samotném získání řidičského průkazu. Je v plánu, že součástí autoškol a výcviku nových řidičů se stane také nauka o tom, jak jízdní styl řidiče ovlivňuje spotřebu, a tedy i vypouštěné emise. Zároveň je v plánu do výuky zakomponovat informace o tom, jak fungují jednotlivé asistenční systémy současných vozidel.

Vymahatelnost přestupků po celé EU

Jakkoliv už je dnes v platnosti to, že pokuty ze zahraničí by se k řidičům vždy měly dostat, realita je jiná. Podle Evropské unie zůstalo v roce 2019 bez potrestání 40 % všech přeshraničních přestupků. Komise proto chce najít systém, kterým by se to změnilo. Možnou cestou je přístup všech členských států do takzvaných vnitrostátních databází řidičů. Tím by měl být problém s vymahatelností přestupků definitivně vyřešen.

Realitou je, že v současné době je možné efektivně vymáhat přestupky za jízdu pod vlivem alkoholu nebo za překročení rychlosti. Evropská komise ale chce, aby byla lepší vymahatelnost rozšířena i na ostatní přestupky, jakými je například nedodržení bezpečné vzdálenosti, nesprávné nebo nebezpečné předjíždění, zneužívání záchranářských uliček, ale také přetížení auta.

S těmito změnami by měla přijít také možnost zákazu řízení platného ve všech členských státech Evropské unie. V současné době to není možné nijak kontrolovat, zákaz řízení vydaný v Německu tak fakticky platí jen tam, protože záznam o zákazu není pro jiné státy k dispozici. Je ale v plánu tento evropský zákaz řízení vztahovat jen na vážné přestupky, jako je například jízda pod vlivem alkoholu, nebo přestupky, které zapříčiní smrt či zranění jiných účastníků provozu.

Elektronické řidičáky

K tomuto návrhu se vztahuje i novinka v podobě zavedení digitálního řidičáku platného v celé EU. Právě zavedení jednotného elektronického dokladu by k případné evropské blokaci přispělo. Nový řidičák by mělo být možné si nahrát do mobilního telefonu, a právě z důvodu jeho digitalizace by mělo být mnohem jednodušší v dokladu provádět jakékoliv změny. Platí ale, že kdo nebude elektronickou formu řidičáku chtít využívat, bude moci mít u sebe doklad ve formě plastové kartičky.

Elektronické doklady už jsou i v Česku ve fázi příprav. V následujících letech je v plánu možnost používat digitální verze jak řidičáku, tak ale třeba i občanského průkazu.

Výchova mladých a řidičák na zkušenou

Evropská komise zdůraznila, že jakkoliv je podíl mladých řidičů jen asi 8 %, mají mladí do 30 let na svědomí dvě z pěti dopravních nehod. A to se musí změnit. Pomoci by k tomu mělo sjednocení legislativy týkající se výchovy a výuky mladých či začínajících řidičů. V plánu je zavedení dvouleté zkušební lhůty s nulovou tolerancí alkoholu. Kdo by pak během těchto dvou let způsobil nehodu či nějaký vážnější přestupek, musel by automaticky rovnou do autoškoly.

Spolu s tím chce ale Evropská unie umožnit řízení už lidem od 17 let, přičemž by to mělo platit i pro nákladní auta. Podmínkou ale bude jízda s takzvaným mentorem starším 18 let. Komise také chce, aby se začínající řidiči lépe a detailněji připravovali na přítomnost zvlášť zranitelných účastníků provozu. To by mělo přinést vyšší bezpečnost pro chodce, cyklisty, ale i uživatele elektrokoloběžek.

Novinkou by mělo být také cílenější posuzování zdravotních problémů dnes vedoucích ke ztrátě řidičáku. Jde například o cukrovku či epilepsii, jejichž léčba velmi pokročila, a tak už by neměly být důvodem pro odebrání řidičského průkazu. Záležet ale bude na detailním vyšetření a rozhodně to nebude platit plošně pro všechny pacienty.

Ke všem návrhům komise se budou postupně vyjadřovat jednotlivé členské státy, které si také budou moci prosadit případné úpravy.