Je to tady, ve finále ankety evropského auta roku je poprvé vůz z Číny

Pořadatelé ankety oznámili, že jedním ze sedmi finalistů ankety pro rok 2024 je model Seal čínské automobilky BYD. Dalšími finalisty jsou vozy BMW řady 5, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scénic, Toyota C-HR a Volvo EX30. Vítěz ankety bude vyhlášen 26. února na ženevském autosalonu.

Účast Bydu Seal v sedmičce nejlepších automobilů nadcházejícího roku může být pro někoho překvapením, nicméně jde o logický důsledek ničím a nikým nezadržované expanze čínských automobilek v Evropě.

„Seal dnes a tady skutečně patří koncepčně i provedením k nejlepším dostupným osobním elektromobilům své třídy a na tradičním zářijovém velkém testování COTY v dánském Tannisu jsme ocenili i znamenité jízdní vlastnosti, perfektní zpracování a reálně dlouhý dojezd,“ komentuje pro iDNES.cz Jiří Duchoň, jediný český zástupce v porotě COTY. „Zatímco dosud auta z Číny z volby COTY dosud vypadávala coby rarity, jež nebyla schopna většina členů poroty testovat, s jejich rozšířením na dlouhou řadu trhů západní a severní Evropy tento argument padá.“

Čínská štika v Evropě Elektromobil BYD Seal se dostal do finále ankety v době, kdy Evropská komise (EK) vyšetřuje subvencování výroby elektromobilů v Číně. Šéfka EK Ursula von der Leyenová v září obvinila Peking, že zaplavuje světové trhy elektromobily, jejichž ceny jsou uměle nízké díky obrovským státním dotacím. Automobilka BYD se v letošním prvním pololetí poprvé dostala mezi deset největších automobilek světa z hlediska objemu prodeje, předstihla tak německé automobilky Mercedes-Benz i BMW. Prodej BYD se v pololetí meziročně zvýšil o 96 procent na 1,25 milionu vozů. Německý list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung tento měsíc s odvoláním na zdroje obeznámené se situací informoval, že automobilka BYD hodlá v Maďarsku postavit svou první evropskou továrnu. Čtěte více zde BYD dosáhl v uplynulých dnech významného milníku. Od roku 2008, kdy automobilka uvedla na trh své první elektrifikované auto (plug-in hybrid F3DM), vyrobila více než 6 milionů „nových energetických vozidel (NEV)“, jak označuje vozidla s plnou, nebo částečnou elektrifikací (plně elektrická vozidla, elektromobily s prodlužovačem dojezdu a plug-in hybridy). Šestimiliontým NEV BYDu bylo plug-inhybridní SUV Fang Cheng Bao Leopard 5. Magazín Teslarati upozorňuje, že BYDu trvalo 13 let, než vyrobila svůj první milion NEV, druhý milion ale vyrobila už za pouhý následující rok. Třetí milion byl pokořen za šest měsíců a čtvrtý a pátý milion za devět měsíců. Šestý milion NEV vyrobil BYD za tři měsíce.

Dalšími čistými elektromobily ve finálové sedmičce volby Car of the Year 2024 jsou monstrózní Kia EV9, naopak velmi lehký Renault Scenic a překvapivě levné Volvo EX30, které je na upřesněnou také vyráběné v Číně (Volvo je součástí čínského koncernu Geely). Své místo do úzkého výběru těch nejlepších si našly též BMW řady 5 a Peugeot 3008, u nichž lze volit mezi čistě elektrickým a spalovacím motorem, a Toyota C-HR, jediný tzv. full-hybrid v této společnosti.

Jiří Duchoň si všímá ideologie automobilek, která vstupuje i do nominovaných aut. „Třeba Peugeot o benzínové verzi 3008 zatím zarytě mlčí a k dispozici nám ji dosud vůbec nedal, ačkoli technické parametry již známe a na výrobní lince závodu v Sochaux jsme ji viděli již při naší návštěvě na začátku září,“ vysvětluje.

Konečný seznam uchazečů o titul COTY 2024, kteří splnili všechny požadavky pro zařazení do letošního ročníku, obdrželi porotci ve čtvrtek 23. listopadu a v průběhu uplynulého víkendu proběhlo hlasování. V něm každý z 49 porotců z 22 zemí označil sedm svých favoritů a prostým součtem jejich „bodů“ vzešli finalisté. „Připomeňme, že naše dva kolegy z Ruska jsme sice nevyloučili, ale jejich členství zůstává přerušeno, takže hlasování se účastnit nemohou,“ dodává Duchoň.

Pokračování bude po Novém roce. „Ve dnech 12. a 13. února roku 2024 si všechny finalisty naposledy důkladně vyzkoušíme ve známém prostředí testovací trati CERAM v Mortefontaine u Paříže a jejím okolí a laureát titulu COTY 2024 bude slavnostně vyhlášen v pondělí 26. února 2024 v předvečer otevření autosalonu v Ženevě,“ popisuje Jiří Duchoň.

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1964 a je zcela nezávislá. Organizaci zajišťují časopisy Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Holandsko), L´Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko), Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo). Porota v současnosti sestává z 61 členů z 23 zemí zejména západní a střední Evropy. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993, vždy šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do ročníku 2015 Tomáš Hyan a od roku 2016 za Českou republiku volí Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil a spolupracovník iDNES.cz.

Zatím posledním vítězem ankety je elektromobil Avenger americké značky Jeep.