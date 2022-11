V Polsku elektroauto ekologické není. Jede na uhelné elektrárny, říká expert

Morkus dodává, že elektromobily jsou nejvýhodnější do městského provozu, ale univerzálním řešením rozhodně nejsou. A že ani s jejich „čistotou“ ohledně emisí to není tak růžové, jak se říká.

Státy Evropské unie se definitivně dohodly s Evropským parlamentem na nových pravidlech, která de facto znamenají: nové osobní a lehké užitkové automobily od roku 2035 nebudou smět mít motor na benzin či naftu (ojetých vozů vyrobených před rokem 2035 se požadavky týkat nebudou). Už do roku 2030 se ovšem mají emise automobilů proti loňským hodnotám omezit o 55 procent…

Teď je nejaktuálnější otázka emisních předpisů EURO 7, které měly být zveřejněny v půlce října, ale už poněkolikáté se to odložilo. Dokonce ani není jasné, co bude definitivním obsahem tohoto předpisu. V každém případě se očekává, že dojde k dalšímu zpřísnění hodnot emisí, což bude mít za následek další zdražení vozidel. Pro evropské automobilky je to hodně složitá situace.

(Norma EURO 7, která nařizuje automobilkám razantně snížit emise ve vyráběných vozech se spalovacími motory, měla původně platit už od roku 2025. Bývalý šéf Škody Auto a nyní šéf představenstva celého koncernu Volkswagen Thomas Schäfer letos v srpnu varoval, že EURO 7 bude znamenat konec benzinových a naftových aut s prodejní cenou do 20 tisíc eur, tedy do půl milionu Kč. Obří inflace a vlna zdražování v celé EU ovšem podle zákulisních informací nejspíš parametry EURO 7 zmírní, odložen bude možná i její start, pozn. red.)