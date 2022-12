Projeli jsme největší elektrické audi. Z e-tronu je bateriová Q8

Král je mrtev, ať žije král. Známá věta pochází zřejmě z francouzské historie, kdy byl v roce 1422 po smrti svého otce Karla VI. prohlášen králem Karel VII. Pro popsání prvních jízdních dojmů z Audi Q8 e-tron se ale spíše hodí jiný královský citát: „Ať král nebo poddaný, ten je nejšťastnější, kdo našel mír ve svém domově,“ napsal Johann Wolfgang von Goethe.

Zhodnotit novinku se čtyřmi kruhy ve znaku je vlastně jednoduché. Pro fanoušky elektromobility to bude jeden z nejpovedenějších aktuálních vozů, pro lidi, pro něž není elektromobilita výhodou nebo nemají na nové auto dva miliony a víc, to bude věc s nesmyslným výkonem za nesmyslnou cenu. Ale každý, ať je spokojený ve svém domově a je dobře, že má na výběr. Audi Q8 e-tron rozhodně není pro každého.

Zatímco BMW nabídne ve stejné karoserii řady 4 klasický motor i elektromotor, Audi jde jinou cestou. Spalovací Q8 a nové elektrické Q8 e-tron jsou dvě naprosto odlišná auta. Důvod, proč nesou společné jméno, leží v rychlém vývoji elektromobility. Audi e-tron bylo v roce 2018 prvním elektromobilem značky.

Se 150 tisíci prodanými kusy jde o nejprodávanější prémiové elektrické SUV vůbec (v ČR se jich dosud prodalo jen kolem 200 kusů). Tehdy bylo jediné, tak mu stačilo jméno e-tron. S rozšiřující se nabídkou ale musela přijít změna. Název „e-tron“ ponesou nově všechny elektromobily Audi, takže ten největší se v rámci faceliftu přejmenoval na Q8 e-tron. Následovat ho budou menší modely Q4 e-tron a Q6 e-tron.

Virtuální zrcátka zůstala

Auto dostalo po modernizaci novou přední i zadní část a nese prvky typické pro všechny další elektrické modely Audi, kterých má být do roku 2026 celých dvacet. Dominantní je především logo čtyř kruhů ve 2D provedení. Mně osobně se původní logo zdálo hezčí, ale to je věc názoru. Pro lepší proudění vzduchu doznaly změn spoilery. Ty na přední nápravě jsou větší, nově jsou i před zadními koly. Nejrychlejší SQ8 je má pouze na zadní nápravě.

Světlomety Matrix dostaly několik nových funkcí. Za příplatek 49 800 Kč zůstala v nabídce virtuální zpětná zrcátka, která promítají obraz z kamer do obrazovek v horní části dveří. Při nepříznivém počasí se nejspíš zašpiní méně než klasická zrcátka, ale při couvání je potřeba si na ně hodně dlouho zvykat. Hodí se tak spíše pro ty, kteří chtějí mít „něco jinak“ a používat nejmodernější techniku.

U modelu Q8 e-tron půjde vybírat půjde ze dvou karosářských verzí. Obě mají délku 4 915 milimetrů, šířku 1 937 milimetrů a liší se výškou: ta je 1 619 milimetrů u verze Sportback a 1 633 milimetrů u klasického SUV. Rozvor náprav pak je 2 928 milimetrů. Uvnitř je tak opravdu hodně místa i na zadních sedadlech. Velkorysý je i objem zavazadlového prostoru, 569 litrů ve verzi SUV a 528 litrů ve Sportbacku. Podle různých internetových diskusí pro fanoušky elektromobility zásadní věc – Q8 e-tron má i „frunk“, tedy přední zavazadlový prostor o objemu 62 litrů.

250 až 370 kW

Interiér až na některé nové dekory zůstal prakticky stejný. Změny jsou zaměřené především na pohonnou soustavu. Především dojezd se zvýšil na 580 až 600 kilometrů. Pro obě karosářské verze jsou k dispozici tři varianty elektrického pohonu všech kol.

Základní modely s označením 50 mají dva elektromotory o celkovém nejvyšším výkonu 250 kW, silnější 55 poskytují prostřednictvím dvou elektromotorů celkový nejvyšší výkon 300 kW. A konečně vrcholné modely SQ8 e-tron pohánějí hned tři elektromotory, které v režimu Boost nabízejí nejvyšší výkon 370 kW a točivý moment 973 Nm.

Audi Q8 e-tron

Samotné asynchronní elektromotory na zadní nápravě doznaly také jedné změny. Magnetické pole je elektricky vytvářeno prostřednictvím 14 vinutí místo dosavadních dvanácti. Elektromotor tak při stejném elektrickém proudu vytváří silnější magnetické pole, které má za následek větší točivý moment.

Oproti původnímu e-tronu je tady ještě jedna změna. Při klidné jízdě dávají verze 50 a 55 preferenci zadní nápravě. Stejně tak to dřív dělala i nejsilnější varianta, která jako první zapojovala oba zadní motory. SQ8 e-tron ale dnes primárně zapojuje přední pohon. Je to kvůli úspoře energie.

Podstatná je rovněž změna baterie. Varianty 50 mají sadu akumulátorů s využitelnou kapacitou 89 kWh (celkovou 95 kWh), jde o baterii z dřívějšího modelu e-tron 55. V obou výkonnějších verzích je k dispozici využitelná kapacita 106 kWh (celková 114 kWh). U baterií se zvýšila jejich hustota, a to přibližně o 20 procent, upravený je i software, zvýšení kapacity neprobíhalo prostým přidáváním dalších článků.

Důležité je i nabíjení. Na vysokovýkonném nabíjecím stojanu (HPC) dosahuje Audi Q8 50 e-tron maximálního nabíjecího výkonu 150 kW místo dosavadních 120 kW. U modelů 55 a SQ8 vzrostl maximální nabíjecí výkon dokonce až na 170 kW. Velkou sadu akumulátorů tak lze nabít z 10 na 80 procent za méně než 31 minut – a získat tím dojezd 350 až 400 kilometrů.

Tak výkonná nabíječka ale v Česku nestojí na každém rohu, aktuálně jsou jich nižší desítky… Nabíjení z nabíjecího stojanu se střídavým proudem nebo z nástěnné nabíječky probíhá s výkonem až 11 kW. Na přání nabízí Audi nabíjecí výkon 22 kW při použití střídavého proudu.

Na stovku za 4,5 sekundy

Projeli jsme nejprve vrcholnou verzi SQ8 e-tron. Plnému vyzkoušení maximálních výkonů bránila doprava a silnice, ale i při běžném předjíždění auta před sebou v podstatě „přeskakujete“. Nástup výkonu je okamžitý, ale plynulý. Je ho možná až zbytečně moc a zákazníci si budou nejvýkonnější model kupovat především pro ten pocit, že „to jde“. Spalovacích alternativ s podobným výkonem totiž kvapem ubývá.

Oproti původnímu e-tronu je novinka celkově sportovnější, a to nejen výkonem, ale i řízení je strmější a auto lépe reaguje na rychlé změny směru. Stačí jen malé pootočení volantu, a auto ví, co má dělat. V zatáčkách se přitom drží asfaltu jako přibité a vysoké hmotnosti se není třeba bát.

Výkonově úplně dostatečná je i verze 55, do které jsme přesedli. Pro předjíždění bohatě stačí zrychlení 5,7 s, není nutné se na stovku dostat za 4,5 sekundy. Zábavné to ovšem párkrát je, to ano…

Audi Q8 e-tron

Dva zadní elektromotory vzadu jsou u SQ8 e-tronu vlastně jakýmsi zadním diferenciálem umožňujícím přenášet v případě potřeby víc síly na vnější zadní kolo v zatáčce pro její opravdu rychlý průjezd s pískajícími pneumatikami. Ale nevím, kolik majitelů to bude opravdu zkoušet. Zároveň se auto nevzdává výhod, které majitelé elektromobilů oceňují – uvnitř je tiché a velmi komfortní.

Standardem Q8 e-tron je podvozek se vzduchovým odpružením a elektronicky řízenými tlumiči. Pádly pod volantem se nastavuje úroveň rekuperace, ale Audi na rozdíl od jiných výrobců neumožňuje jízdu tzv. jedním pedálem. Tvrdí, že plachtění je celkově pro úsporu snížení spotřeby vhodnější.

Pro SQ8 e-tron je udávaná spotřeba 24–28 kWh/100 km, pro „pětapadesátku“ 20,6–24,4 kWh. Reálná se samozřejmě bude velmi lišit podle stylu jízdy a venkovní teploty. V běžném provozu bez testování potenciálu pohonu jsme se do ní pohodlně vešli. Jediný problém jsme měli s dojezdem, protože ten se u 55 udává na 580 km, u SQ8 až 500 km.

Ani jedno auto při plném nabití neukazovalo dojezd vyšší než 340 kilometrů. To by mohlo být dáno agresivním jízdním stylem našich předchůdců, které auto bralo při výpočtu v potaz. Ale i po vypotřebování skoro poloviny baterie nám vycházel celkový dojezd jen něco přes 400 kilometrů. Ale na unáhlené závěry je ještě brzy.

Pod dva miliony nejde

Audi Q8 e-tron nabídne samozřejmě i to nejlepší z koncernové techniky v oblasti asistenčních systémů. Těch je k dispozici zhruba 40. Až pět radarových senzorů, pět kamer a dvanáct ultrazvukových senzorů sbírá informace o okolí, které jsou následně zpracovávány centrální řídicí jednotkou asistenčních systémů. Novinkou je asistenční systém remote park assist plus, s jehož podporou auto zajede a vyjede z parkovacího místa bez přítomnosti řidiče, který celý proces ovládá aplikací v chytrém telefonu.

Základní cena pro Českou republiku byla stanovena na 2 087 900 korun. Za karoserii Sportback se připlácí 65 tisíc korun. Pro vrcholnou verzi S zatím cena nebyla stanovena, ale odhadujeme, že se bude pohybovat někde kolem 2,5 milionu. To je samozřejmě cena, kterou většina lidí za auto nehodlá a nemůže dát.

Audi Q8 e-tron Mythosblack

Ale je jedno, jestli jde o elektromobil nebo ne. Je to zkrátka prémiové auto, které nabízí pohon na elektřinu se všemi výhodami i nevýhodami, které to v současné době přináší. A lidé, kteří dnes jezdí Audi Q7 nebo Q8, tak mají jen další auto na výběr. Spalovací Q8 přitom v nabídce stále zůstává, a ještě pár let bude. A mimochodem nestojí o moc méně – startovní cena je 1 961 900 Kč.