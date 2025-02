Záchranáři a armáda spalovací motory potřebují, žádá ministerstvo výjimku

Pro zachování akceschopnosti integrovaného záchranného systému by mělo Česko vyjednat výjimku z postupného ukončení výroby a provozu vozů se spalovacími motory v členských zemích Evropské unie....

Na český trh vstupuje značka DR Automobiles. Výhradním importérem aut sestavovaných z čínských kompletů v Itálii je společnost Agrotec Group. Mužem, který to celé „spískal“, je Martin Rada, šéf...

Trampoty Stellantisu: kromě kupců aut nahání fantoma smradlavých toalet

Jaké trable zažívají automobilové koncerny? Byl by to předlouhý výčet nářků a stížností, jež by vám asi nebyly neznámé. Proto se pro změnu podíváme na samý konec toho seznamu. Tím nejzásadnějším...