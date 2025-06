Část 1/5

Za letošních prvních pět měsíců bylo zaregistrováno dvakrát víc nových elektromobilů než ve stejném období předchozího roku; jejich tržní podíl dosáhl 5,5 %. Obdobně je tomu u ojetých elektroaut – v roce 2024 jich byly přihlášeny téměř čtyři tisíce, což je meziroční nárůst o 74 %. Největší zájem je o tříleté vozy, často po firemním leasingu. AAA AUTO coby největší hráč na trhu ojetých aut vede o parník i v této oblasti (zvlášť poté, co z ní někteří konkurenti zcela vycouvali) – jen za letošních prvních pět měsíců prodala „áčka“ pouze na českém trhu 530 elektroaut, tři čtvrtiny toho, co za celý loňský rok (700 vozů). Letos zatím vede Tesla Model 3 (167 vozů).

Nejnovějším vládcem trhu s novými „elektrikami“ je úplná novinka Škoda Elroq. Těchto vozidel bylo letos od ledna do května prodáno 1 209. Následuje o něco větší Škoda Enyaq s 850 kusy, třetí je Tesla Y se 603 kousky – ta je zároveň nejprodávanější teslou.

Sekundární trh ukazuje trochu jiný obrázek, kde vede menší bratr „ypsilonky“, Tesla Model 3, jichž se za necelý půlrok v Česku prodalo 588. Druhá je Škoda Enyaq s 230 kusy, Tesla Y je až třetí (154 vozů). Větším prodejům výrazně nahrává i neustále klesající cena bateriových vozů z druhé ruky – zatímco loni v tuto dobu za ně zájemci dali v průměru 864 tisíc korun, letos je to už 695 tisíc, tedy o pětinu méně. Což je v přímém protikladu ve srovnání s neustále rostoucí cenou vozů spalovacích.

A teď jedno celkové číslo – k 31. květnu jezdilo v Česku už 44 500 osobních elektromobilů. Zatímco ještě v roce 2023 se většina české veřejnosti k elektromobilitě stavěla spíš vlažně nebo negativně (pozitivně jen 16–20 % populace podle průzkumu), v posledním roce roste podíl těch, kteří pořízení elektromobilu zvažují, zejména mezi mladšími lidmi, obyvateli větších měst a Prahy.

Nevelká je zatím praktická zkušenost – v elektroautě se někdy svezlo jen 22 % lidí. Mezi motoristy stále přetrvávají obavy z vysoké pořizovací ceny, nedostatečné nabíjecí infrastruktury, dojezdu a životnosti baterie. I z tohoto důvodu organizují v AAA AUTO takzvanou EV Roadshow, při níž si lidé mohou elektromobily zdarma vyzkoušet (11. června byli v Českých Budějovicích, 12. června v Plzni), příští čtvrtek 19. června od 14. do 19. hodiny přivítají zájemce u obchodního centra Severka v Liberci. Jezdit se bude se Škodou Enyaq, BMW i3, Teslou Model 3 a Hyundai Kona, ale také s hybridními vozy Toyota RAV4 Hybrid a Škoda Superb iV, připravena je i odborná přednáška známého podcastera a experta Jana Dedka.

Na podzim pak stejná akce proběhne i na Moravě, v Olomouci, Ostravě a v Brně, termíny ještě nejsou stanoveny.

Největší změnou prošlo vnímání životnosti baterií, a to i na základě unikátních dat z měření AAA AUTO. Mezi lednem 2023 a březnem 2025 tady detailně otestovali trakční akumulátory 2 020 elektroaut (1 672 BEV a 315 plug-in hybridů PHEV) – a pouhých 25 bateriových elektromobilů a 18 zásuvkových plug-in hybridů vykázalo při detailním měření diagnostikou Aviloo stav zdraví baterie (SoH) nižší než 80 procent. Baterie elektrovozů jsou na tom tedy v provozu mnohem lépe, než se obecně předpokládalo.

Výrobci často, ale zdaleka ne vždy garantují životnost baterií do stáří osmi let a 160 tisíc ujetých kilometrů, během nichž by stav zdraví baterie neměl klesnout pod hranici 70 procent. V AAA AUTO si stanovili vlastní hranici bezpečného výkupu na 80 procent SoH – a naprostá většina nabízených vozů ji s přehledem splňuje. Přes dvě tisícovky proměřených vozů měly v průměru nájezd 63 300 kilometrů a SoH 92,62 procenta, což je vynikající výsledek. Nejvíc najeto měl bateriový elektromobil s 375 tisíci kilometry, jeho SoH přitom bylo na úrovni 87,5 %. U plug-in hybridů to bylo auto s 221 tisíci kilometry a stavem baterie 82,4 procenta.

Absolutním rekordmanem v nejnižším SoH byl elektromobil s 25procentním zdravím, a to při nájezdu 72 tisíc kilometrů. U plug-in hybridů to bylo padesátiprocentní zdraví baterie při nájezdu 116 tisíc km. O počet ujetých kilometrů totiž u elektromobilů až tak nejde, mnohem víc záleží na tom, jak se uživatel k baterii choval, jakým způsobem ji nabíjel, zda ji vyjížděl do nuly a podobně.

V anketě Ojeté auto roku figuruje desítka nejprodávanějších elektroaut. Pojďme se na ně podívat podrobněji.