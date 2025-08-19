Registrace nových elektromobilů v Evropě i v samotném Česku rostou. V Česku dokonce meziročně o 60 %. Trhu stále pomáhají dotace, i když nejsou tak masivní jako loňský hodně diskutovaný program pro podnikatele. Stále ovšem běží třeba dotační program Národního programu životního prostředí Udržitelná městská doprava a mobilita, ve které je alokováno 300 milionů korun. Města a obce v ní můžou získat dotaci až 50% kupní ceny.
Podíl elektromobilů na registracích nových vozů v ČR byl ke konci července 5,6%, v EU ke konci června 7,32%. A právě hranici 7 procent uvádí studie americké společnosti ISeeCars jako přirozenou metu, na které se prodeje bez dalších výrazných dotací udrží nebo budou dokonce klesat. Jako varující uvádí také pokles cen ojetých elektromobilů, zdaleka nejhůř si v tomto ohledu vede Tesla.
V USA skončí 30. září federální pobídka ve výši 7 500 dolarů pro nové elektromobily a pobídka ve výši 4 000 dolarů pro ojeté. ISeeCars předpokládá, že od října dojde k poklesu prodeje nových elektromobilů i k poklesu cen ojetých elektromobilů.
Nejnovější studie iSeeCars analyzovala růst podílu elektromobilů na trhu za posledních šest let, spolu s nabídkou a cenami ojetých elektromobilů ve srovnání s benzinovými modely. Zaměřila se také na to, které ojeté vozy ztrácejí nejvíce na hodnotě v době, kdy průměrná cena ojetých vozů stoupá. Všechny tři body poukazují na klesající poptávku po elektromobilech, a to ještě předtím, než pobídky pro elektromobily skončí.
„Elektromobily mají svou roli na trhu s novými a ojetými vozy,“ řekl Karl Brauer, výkonný analytik společnosti iSeeCars, „ale tato role nebude na úrovni, kterou mnoho vládních a soukromých zastánců elektromobilů již roky propaguje. Vše od podílu na trhu po ceny naznačuje, že poptávka po elektromobilech dosáhla svého vrcholu a v příštích letech pravděpodobně poklesne.“
Ještě před několika lety řada lidí tvrdila, že elektromobily budou do roku 2030 tvořit 20 až 50 % prodejů nových vozidel. Podle společnosti Cox Automotive se však podíl nových elektromobilů na trhu zastavil na 6,9 % a za posledních 12 měsíců dokonce poklesl. Většina nových elektromobilů je totiž stále dražší než jejich benzinové ekvivalenty, a to i přes pobídku ve výši 7 500 dolarů.
Společnost iSeeCars zkoumala trh s ojetými vozy ve věku 1 až 5 let, aby zjistila, o kolik se podíl elektromobilů od roku 2020 zvýšil. Mezi lety 2021 a 2024 se podíl elektromobilů každoročně zvýšil o 60,5 % až 97,3 %. V posledních 12 měsících však tempo růstu elektromobilů kleslo na pouhých 14,2 %, což naznačuje výrazné zpomalení v počtu nových elektromobilů vstupujících na trh ojetých vozů. „Jedná se o zpožděný ukazatel, který samozřejmě nezahrnuje dopad zrušení federálních pobídek k 30. září,“ uvedl Brauer. „Jaký bude růst podílu na trhu u 1 až 5 let starých ojetých elektromobilů v červnu 2026? Dojde vůbec k růstu? Nebo k poklesu?“
Zatím na sekundárním trhu elektromobilů přibývá. V prvním týdnu července 2025 bylo v USA v prodeji o 61,8 % více ojetých elektromobilů než v prvním týdnu července 2024. Pro srovnání, nabídka ojetých benzinových automobilů vzrostla ve stejném období pouze o 22,2 %. Poptávka po ojetých elektromobilech však nedrží krok s rostoucí nabídkou, a proto ceny ojetých elektromobilů i nadále klesají, zatímco ceny ojetých benzinových modelů rostou. V červnu 2025 ceny elektromobilů klesly o 4,8 % ve srovnání s předchozím rokem. Ceny benzinových vzrostly o 5,2 %.
„Zákazníci kupující ojeté vozy se zaměřují především na hodnotu. Pro ně mají ojeté elektromobily o 1 200 dolerů nižší hodnotu než vozidla se spalovacím motorem, a ať už tento trh milujete nebo nenávidíte, nemůžete s tím nic dělat,“ řekl Brauer.
Při pohledu na to, které ojeté modely ztrácejí nejvíce na hodnotě, hrají elektromobily opět nechvalnou roli. Elektromobily tvoří pouze 3,3 % trhu s ojetými vozy ve věku 1 až 5 let, ale zaujímají polovinu z desítky vozů s největší ztrátou hodnoty.
Top 10 ojetých vozů s největším poklesem ceny (červen 2024 a 2025 – studie iSeeCars)
|model
|průměrná cena v červnu 2025
|rozdíl v ceně meziročně v dolarech
|rozdíl v ceně meziročně v procentech
|1
|Tesla Model S
|46 671 $
|-8 768 $
|-15,8 %
|2
|Tesla Model X
|51 884 $
|-9 544 $
|-15,5 %
|3
|Tesla Model Y
|29 387 $
|-4 637 $
|-13,6 %
|4
|Ford Explorer Hybrid
|30 960 $
|-3 441 $
|-10,0 %
|5
|Jeep Gladiator
|34 230 $
|-3 642 $
|-9,6 %
|6
|Tesla Model 3
|25 132 $
|-2 598 $
|-9,4 %
|7
|Maserati Levante
|44 160 $
|-3 765 $
|-7,9 %
|8
|Porsche Taycan
|78 200 $
|-5 862 $
|-7,0 %
|9
|Chrysler Voyager
|22 521 $
|-1 591 $
|-6,6 %
|10
|Lincoln Aviator
|43 130 $
|-2 703 $
|-5,9 %
|Průměr EV
|31 354 $
|-1 569 $
|-4,8 %
|Průměr vozidel se spalovacím motorem
|32 525 $
|1 594 $
|5,2 %
Americké statistiky samozřejmě nejdou vždy přesně překlopit do Evropy, protože chování zákazníků je jiné. Třeba už jen s ohledem na průměrné denní či roční nájezdy. V Evropě se podíl elektromobilů nezastaví na 7 procentech také kvůli jiným cenám benzinu či elektřiny. Amerika nezná něco jako ETS2 (emisní povolenky). A v neposlední řadě také evropské automobilky investovaly už příliš mnoho peněz do vývoje elektromobilů. Americká statistika jen ukazuje přirozené chování zákazníků v prostředí, které není tak ovlivněné dotacemi, pokutami a dalšími ekonomickými a politickými nástroji.