Počet ojetých elektromobilů roste, ale kupce hledají déle než spalováky

Ještě před sedmi lety, v roce 2016, byly elektromobily prakticky výsadou fanoušků nových technologií. Podle analýzy vydané společností Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto a Mototechna, jich v Česku tehdy v nabídce za celý rok bylo lehce přes 300 a mediánová cena byla okolo 280 000 korun. V loňském roce už to bylo 2400 elektrických aut, jejichž cena se nejčastěji pohybovala okolo 630 tisíc korun. Letos cena stoupla ještě víc, a to na 799 000 korun.

TOP 10 nejprodávanějších modelů podle AAA Auto (leden-duben 2022) Škoda Citigo-e Nissan Leaf BMW i3 Škoda Enyaq VW e-up! Hyundai Ioniq VW e-Golf Citroen C-Zero Tesla Model 3 Hyundai Kona

Elektrické vozy, které se v nabídce společnosti AAA Auto na trhu objevují, se pohybují do tří let stáří. Do začátku covidové pandemie se jejich věk pohyboval okolo 4,5 let a hodně jich bylo ze zahraničí, dnes jsou to vyloženě zánovní ojetiny do tří let stáří a tuzemského původu. Často se jedná o předváděcí vozy, případně vozy z firemních fleetů firem.

Podobné zkušenosti má i online prodejní platforma ojetých vozů Carvago. „V absolutních číslech je český trh s ojetými elektromobily stále velmi malý. Většina těchto modelů je totiž na trhu velmi krátce a pokud už jsou nabízeny k prodeji jako „ojeté“, jedná se zejména o různé předváděcí vozy,“ říká Jakub Šulta, šéf Carvaga.

Ojetý elektromobil prodaný v České republice má podle Carvaga v průměru velmi málo najeto (11 107 km), je ovšem také o tři čtvrtiny (76,89 %) dražší než konvenční auta srovnatelného stáří a nájezdu.

„Procentuálně největší rozdíl mezi mediánovými cenami EV a mediánem trhu pozorujeme u vozů s nájezdem 100 až 150 tisíc km – 155,39 %. To je dáno tím, že naprostou většinu nabídky EV s takto vysokým nájezdem tvoří vozy značky Tesla, Model X, S a 3 v uvedeném pořadí,“ říká Jakub Šulta a dodává zajímavou věc: „V absolutních číslech se měsíčně prodá přibližně 150 aut s tímto typem pohonu. Pokud se elektromobil v nabídce objeví, na zákazníka čeká poměrně dlouho. Střední doba od zveřejnění inzerátu do prodeje činí v případě EV 81 dní, zatímco medián trhu je 43.“

Potvrzuje to i Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny Aures Holdings. Zatímco hybridní auta z nabídky mizí prakticky okamžitě, elektromobily hledají majitele výrazně déle. Z velké části je to dáno tím, že skupina technologických fanoušků není nekonečná a lidé, kteří si kupují ojeté auta, výrazně hledí na cenu.

TOP 10 nejprodávanějších modelů podle Carvago (ledna – květen 2022) BMW i3 Škoda Enyaq iV Hyundai Kona Nissan Leaf Renault Zoe VW ID3 Audi e-tron Tesla Model 3 Peugeot e-2008 Volkswagen e-up!

„Větší problém než dojezd, jsou cenovky elektromobilů, které jsou stále vysoké. V nabídce také chybí elektrické kombíky klasického střihu – elektromobily jsou většinou buď hatchbacky nebo SUV,“ dodává.

Pro zajímavost, nejvíce ojetý elektromobil, který se prodal v AAA Auto, byl Nissan Leaf z roku 2016 se 129 tisíci km, prodáno v prosinci 2020 za cena 230 tisíc Kč. Nejstarší a zároveň nejlevnější elektromobil byl Peugeot iOn z roku 2011, se stářím 10,2 roku. Ten měl najeto 113 tisíc km a prodán byl v září 2021 za 139 tisíc Kč. Naopak nejdražším elektromobilem byla Tesla Model X Long Range z roku 2020 s 20 tisíci najetými kilometry, prodáno v lednu 2022 za cenu 2,2 milionu Kč.