Elektromobily předeženou spalovací motory v roce 2030 tvrdí studie

Vývoj alternativních typů aut urychlí jak tlak úřadů na snížení škodlivosti výfukových plynů, tak klesající cena baterií. BCG odhaduje, že oproti roku 2014 se jejich cena do roku 2030 sníží až o 80 procent.



V roce 2030 by pak v Číně a v Evropě mohlo být každé čtvrté nové vozidlo poháněno baterií. Podíl aut s benzinovým motorem by měl klesnout zhruba na třetinu. Ve Spojených státech by benzinová auta měla představovat ještě 47 procent nového vozového parku. Čistě na baterii by v USA mohla jezdit asi pětina všech nových vozů.