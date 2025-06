Každá technologie má svá specifika, od kterých se odvíjí i optimální způsob jejího používání. A platí to i pro elektromobily. Kdo tato specifika ignoruje, zbytečně si komplikuje život.

V minulém díle – Elektroautoškola: řídit baterkáč zvládne každý, je to v podstatě automat – jsme si ukázali úplné základy ovládání elektrického vozidla. Dnes pokročíme k nejjednoduššímu plánování cesty a nabíjení s využitím vestavěné navigace, probereme základy údržby brzd a správné chování k akumulátoru.

Pro ty, kterým se opravdu nechce číst, jsme připravili video, kde během dvou minut proplujeme tím úplně nejdůležitějším. Hlavní roli v něm hraje KIA EV6 GT Line.

Na nalezení nabíječky buzoly netřeba

Hledání nabíjecích stanic je největším veřejným strašákem elektromobility. A nutno dodat, že dnes v podstatě zbytečně.

Nejjednodušší to mají řidiči elektromobilů, jejichž vestavěná navigace umí nejen vyhledávat nabíjecí stanice v okolí, ale i plánovat nabíjení po trase. Zde stačí do navigace zadat destinaci a když systém spočítá, že byste do cíle dorazili s příliš nízkým stavem akumulátoru, nebo do cíle dokonce nedojeli, naplánuje nabíjení po cestě. Na jednotlivé zastávky vás pak dovede a zároveň navrhne vhodnou dobu nabíjení pro pokračování na další cestě. Nemusíte nic počítat, jen navigaci poslechnete.

Vyhledání nabíjecích stanic v okolí v infotainmentu Škody Elroq ... ... a naplánované nabíjecí zastávky na 725km cestě.

V sekci nastavení je předem (jednou) vhodné vybrat si ty nabíjecí sítě, ke kterým jste si pořídili čip, kartu nebo registraci v aplikaci, případně nechat výsledky filtrovat podle nabíjecí služby, kterou máte předplacenou – (například KIA Charge, Škoda Powerpass, nebo Elli). Navigace vás tak dovede jen k těm nabíječkám, které můžete spustit.

Filtrování nabíječek. Ze služeb a poskytovatelů lze filtrovat jen „škodovácký“ platební systém Powerpass a síť vysokorychlostních nabíječek Ionity.

Práce s plánováním trasy velmi dobře funguje u KIA a Hyundai, Škody, Audi a Volkswagenu, BMW, Mercedesu... naprosto skvěle to má vyřešené například Volvo a Renault (v rámci systému Google Automotive) – ty dokonce ukazují odhadovaný stav akumulátoru v cíli – a aby se „sekly“ víc než o tři procenta, jsem snad nezažil. Výborně to má vyřešené i Tesla, jen ve starších verzích systému pracuje jen s vlastními nabíječkami Supercharger a ze třetích sítí zahrnuje jen ty, u kterých jste již nabíjeli.

Filtrování a hledání nabíječek v aplikaci MyŠkoda

Pokud vaše vozidlo takto fungující navigaci nemá, můžete pro vyhledání stanice po zamýšlené trase využít například Google Mapy. Po rozkliknutí každé nalezené dostanete informaci o nabíjecí síti, o maximálním nabíjecím výkonu stanice a aktuální obsazenosti.

Nabíjecí stanice v Google Maps: nechybí podrobné informace o konektorech, výkonech a platebních metodách. A samozřejmě možnost odnavigování až ke stanici.

S výkonem je to jednoduché. Údaj na nabíjecí stanici značí, jakého výkonu je stanice schopna. Reálná rychlost nabíjení se odvíjí od toho, jak rychle je schopné se v daný moment nabíjet vaše vozidlo – proměnné jsou především stav nabití a teplota akumulátoru. Pro co nejrychlejší nabití na dlouhé cestě proto volíte nabíječky s výkonem stejným nebo vyšším, než je výkon inzerovaný výrobcem vozidla. Například Kia EV6 nabíjí výkonem až 258 kW, ideálně ji tedy naplníte na 300 nebo 400 kW stanicích. Pro Elroq, který umí až 175 kW, volíte ideálně stanice 175 kW a výkonnější. Oba vozy se budou nabíjet i na pomalejších stanicích, ale budete zbytečně čekat déle.

Škoda Elroq u 150 kW UFC nabíječky – ideální pro rychlé doplnění akumulátoru na cestě

Podrobněji se nabíjení na veřejných nabíječkách, různých platebních metodách, nabíjecích službách, čipech a aplikacích budeme podrobně věnovat v jednom z příštích dílů.

Pozor na kotouče

V předchozím díle jsme hovořili o rekuperaci, která ve většině situací převezme funkci brzd. Ty jsou tak minimálně používané a klidně s jednou sadou destiček a kotoučů najedete dvě stě až tři sta tisíc kilometrů.

Jenže jsou také jedním z nejčastějších důvodů „vyhození“ od technické kontroly. Málo používané brzdy totiž mohou zkorodovat.

Čas od času, zejména po dešti nebo vyjetí z myčky, je vhodné vypnout nebo ztlumit rekuperaci a pořádně zabrzdit, aby se brzdy zahřály a počínající koroze odstranila.

Na zadní nápravě bubny ... ... na přední kotouče.

Proto u některých modelů – například u Elroqu – najdete na zadní nápravě bubnové brzdy, které sice mají nižší účinnost, ale lépe odolají korozi. A vše je samozřejmě spočteno tak, aby vozidlo brzdilo, jak má.

Jak pečovat o akumulátor

Akumulátor žádnou zásadní péči nepotřebuje, spíš rozumné používání.

U vozidel se spalovacím motorem nám některé postupy přijdou samozřejmé – nevytáčet studený motor do vysokých otáček, nechat před vypnutím motoru dotočit a trochu vychladnout turbodmychadlo, co nejvíce využívat optimální otáčky motoru a nenechávat nohu na spojkovém pedálu. Jsou to pravidla, která nejsou povinná, ale jejich dodržováním můžete oddálit nákladný servis.

A podobně je to s akumulátory elektromobilu.

Obecně se doporučuje jej udržovat mezi dvaceti a osmdesáti procenty kapacity. Dlouhé stání ve stavu výrazného vybití nebo plného nabití akumulátoru rozhodně neprospívá. Na plných sto procent je tak ideální jej dobít až když víte, že vás v následujících hodinách čeká dlouhá cesta, kde plnou kapacitu využijete.

Limit nabití můžete omezit – například na 80 procent.

Zejména v mrazech nikdy nenechávejte stát elektromobil déle, například přes noc, pokud je akumulátor nabitý z méně než dvaceti procent. I kdyby to mělo být jen z obyčejné zásuvky, doplňte jej alespoň na 30 procent.

Jednou za čas je dobré akumulátor z nízké hodnoty (například z 10 procent) nabít pomalou nabíječkou – například z 11 kW wallboxu, nebo klidně jen výkonem 7 kW (3x 10 Ampér) z nabíjecího kabelu - úplně do plna. Systém toho využije k takzvanému balancování článků a kalibraci BMS (řídícího systému baterie) – nijak to nemusíte řešit, jen auto nechat nabíjet.

Velké debaty se vedou ohledně vlivu vysokorychlostního nabíjení na životnost akumulátoru. Jenže nakolik vysokorychlostní nabíjení akumulátor opotřebovává nelze obecně říci - velmi záleží na tom, jak jej vozidla dokáže udržet v optimální teplotě a jaké chemické složení daný akumulátor má. Obecně je pro akumulátor šetrnější nabíjení na pomalejších stanicích.

Jak to dělám já? Pokud jedu dlouhou trasu, nabíjím na nejrychlejších stanicích, které pro moje vozidlo mají smysl. A v běžném provozu nabíjím buď doma z třífázové zásuvky, z pomalých AC nabíječek na parkovištích, nebo typicky 50 kW DC u obchodních domů. Podrobněji se i k pomalým nabíječkám dostaneme v jednom z příštích dílů.

Pokud se někde zdržíte hodinu až dvě, ideálem je mezitím nabíjet na 50 kW DC stanici. Často je najdete na parkovištích obchodních domů a supermarketů. Za půlhodinové nabíjení získá Elroq energii na zhruba 130 kilometrů. Pomalé nabíjení během parkování. Za hodinu doplníte 11 kWh (některá vozidla i 22 kWh) energie, což Elroqu stačí na cca 60 km. U nabíječky na nádraží (zde Čelákovice) ale stojíte několik hodin, při vyzvednutí auta bude dost možná akumulátor plný.

Pokud správné zacházení nestihnete ocenit přímo vy, pak ten, kdo si od vás ojeté vozidlo později koupí.

V příštím díle se podrobněji zaměříme na možnosti nabíjení elektromobilů v domácích podmínkách.