Parkování elektroaut zdarma v Praze skončí. Bude se investovat do nabíječek

Na konci letošního roku skončí parkování zdarma pro elektromobily a plug-in hybridy na modrých a fialových zónách v Praze. Jasné ale není, kolik budou jejich majitelé za parkování platit – zda plnou sazbu jako majitelé spalovacích aut, nebo nějak sníženou.

Elektromobily, respektive všechny vozy s „elektrickou“ SPZ, tedy i plug-in hybridy, mají v tuto chvíli výjimku v rámci zón placeného stání, kde mohou parkovat zdarma. Tato výjimka měla skončit již na konci minulého roku, pražští radní však 15. ledna 2024 rozhodli o prodloužení výjimky do konce roku 2024.

Oficiálním zdůvodněním je, že elektromobil zabírá na ulici prostorově stejné místo jako auto se spalovacím motorem a s ohledem na jejich očekávaný nárůst tedy není dlouhodobě udržitelné jednostranné zvýhodnění s parkováním zdarma na místech rezidentů.

„Elektromobilitu budeme podporovat i nadále, ale jinými cestami,“ uvedl v reakci pro iDNES.cz náměstek primátora Zdeněk Hřib. „V nově připravované reformě zón placeného státní by měly mít elektromobily zvýhodněnou cenu návštěvnických parkovacích oprávnění a samozřejmě vyhrazená místa se zvláštním režimem u elektronabíječek. Další cestou, kterou podporujeme elektromobilitu, jsou masivní investice do nabíjecí infrastruktury. Pro představu – do rozvoje dobíjecí infrastruktury jsme v Praze v posledních třech letech investovali 220 milionů korun.“

Jde zejména o přípravu sítě dobíjecích stanic na stožárech pouličního osvětlení. „Zasmluvněny máme investiční akce za dalších 90 milionů,“ pokračuje Zdeněk Hřib. „Cílem je mít v první fázi do roku 2026 zhruba 800 nabíječek na sloupech veřejného osvětlení, každou se dvěma zásuvkami. Dále máme požádáno o evropské dotace na projekt výstavby dobíjecích stanic ve veřejném prostoru. V případě zisku dotace jich budeme moct vybudovat na území Prahy až patnáct set. V tomto případě půjde o investici převyšující půl miliardy.“

Zrušení bezplatného parkování pro elektromobily má samozřejmě i své odpůrce. „Bezplatné parkování představovalo podle našich vlastních zkušeností – provozujeme 55 takových firemních vozidel – i zkušeností našich klientů a partnerů značnou výhodu,“ říká třeba Tomáš Kadeřábek, šéfkonzultant leasingové společnosti Arval. „Ta aspoň částečně kompenzovala vyšší pořizovací náklady většiny elektromobilů ve srovnání s vozidly se spalovacím motorem. A byla obdobou shodného režimu, jaký platí v řadě jiných evropských měst (Helsinky, Budapešť, Kodaň, Tallinn, Řím a další). Z finančního hlediska přinášela zejména pro firmy výrazně větší benefit než například osvobození od dálniční známky.“

Zrušení této výhody podle Kadeřábka povede k omezení poptávky po bateriových elektromobilech, protože jejich celkové náklady na provoz (při zohlednění pořizovací ceny či výše měsíční splátky leasingu) jsou stále ve většině případů vyšší než u vozidel se spalovacím motorem. „Lidé se budou jednoduše řídit „svojí peněženkou“. Pokud by nastal odklon od elektrovozidel k full hybridní technologii, nemělo by to na stav ovzduší ve městě ještě tak velký dopad. Tato vozidla stále dokážou v městském provozu jet určitý počet kilometrů čistě na elektřinu. Pravděpodobnější je ovšem návrat zpět k benzinovým motorům a tím k vyšším emisím zplodin, hluku a horšímu životnímu prostředí pro všechny obyvatele,“ tvrdí Tomáš Kadeřábek.

„Modré zóny jsou primárně určeny rezidentům. Naopak fialové zóny jsou určeny pro vozy návštěvníků, tedy těch, kterých se po městě pohybuje nepoměrně víc. U těch dává smysl zvýhodnit elektromobily,“ oponuje Zdeněk Hřib. „U aut, která většinu času stojí na místě, je vcelku jedno, jaký mají pohon, ale u aut, která se ve městě hodně pohybují, naopak dává smysl zvýhodnit místně bezemisní pohon.“

Jak to přesně bude s elektromobily v Praze od ledna příštího roku, není zatím jasné, konkrétní rozhodnutí nepadlo. „Návrhy změn jsou připravené, ale konečná podoba reformy i termín jejího spuštění samozřejmě závisí na výsledku jednání v rámci magistrátní koalice,“ dodává Zdeněk Hřib.